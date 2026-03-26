Al salir de audiencia el senador Waldo Fernández concede el perdón a Karina Barrón, exsecretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Nuevo León con un acuerdo reparatorio tras denuncia contra él por una supuesta violación.

El senador aclaró que el dinero que recibirá como parte de este acuerdo lo donará a la asistencia social, tras la denuncia que realizó de presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en contra de Karina Barrón.

En este acuerdo reparatorio también fueron involucrados Deborah “N” y Gustavo “N”, que deberán pagar la cifra millonaria al senador en un plazo de 18 meses.

Waldo Fernández concede perdón a Karina Barrón y asegura que solo buscaba defenderse

En declaraciones posteriores a la audiencia, Waldo Fernández afirmó que el proceso legal siempre tuvo como objetivo defender su nombre y proteger a su familia, por lo que rechazó que el acuerdo se trate de un acto de venganza contra la exfuncionaria.

“Este siempre fue un asunto de justicia, pero sobre todo del derecho a la verdad. Yo vine aquí como padre de familia a defender mi nombre, a defender a mis hijos y a mi familia”, Waldo Fernández, senador de Morena

El senador también explicó que, por consenso familiar, el dinero que reciba como parte del acuerdo reparatorio será destinado a beneficencia pública y diversas causas sociales, especialmente enfocadas en el apoyo a mujeres.

Además, adelantó que para garantizar transparencia en el uso de los recursos, creará un comité junto con la maestra María Aurora Mota, el cual trabajará con organizaciones como:

Nuevo Amanecer

Asociación de Espina Bífida

Estas asociaciones serán las encargadas de recibir los recursos que posteriormente donará el senador.

¿Cuál es la sentencia tras el acuerdo reparatorio entre Karina Barrón y Waldo Fernández?

De acuerdo con lo establecido en el acuerdo reparatorio, Karina Barrón, junto con Deborah “N” y Gustavo “N”, deberán pagar 3.2 millones de pesos al senador Waldo Fernández en un plazo máximo de 18 meses.

Asimismo, deberán ofrecer disculpas públicas al legislador.

Como parte de las condiciones del acuerdo, también tendrán que participar en publicaciones en redes sociales orientadas a concientizar sobre las consecuencias de las denuncias falsas.

Además, las personas involucradas no podrán acercarse al senador Waldo Fernández y quedarán inhabilitadas para participar en cargos de elección popular hasta que se cumpla por completo el proceso de reparación del daño.