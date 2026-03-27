El caso Waldo Fernández aún no estaría cerrado, pues a pesar de que el senador aceptó un acuerdo reparatorio con Karina Barrón, ahora iría en contra del abogado Alfredo Treviño.

Al respecto, se reveló que si bien el senador accedió al mecanismo que permitió a la exfuncionaria salir de prisión, todavía tiene planeado avanzar con el caso.

En específico porque se indica que Waldo Fernández buscaría llevar ante la justicia al abogado Alfredo Treviño, quien habría estado implicado muy de cerca en el caso de Karina Barrón.

Waldo Fernandez (ABC Noticias)

Waldo Fernández aún no cerrará su caso; buscaría ir contra el abogado Alfredo Treviño

Luego de permanecer detenida más de 3 semanas por incurrir en falsedad de declaraciones y extorsión contra Waldo Fernández, Karina Barrón salió de prisión el 26 de marzo de 2026.

Así ocurrió debido a que el senador aceptó una propuesta de acuerdo reparatorio, con lo que la exfuncionaria de Monterrey quedó libre, pero el caso para Waldo Fernández aún no se cerraría.

Waldo Fernández aceptó acuerdo reparatorio de Karina Barrón (Michelle Rojas)

Lo anterior debido a que una fuente anónima informó a SDPnoticias que ahora el senador tiene la intención de ir en contra del abogado Alfredo Treviño.

Cabe destacar que el diario Reporte Índigo aseguró que en la carpeta de investigación que se integró por la denuncia que presentó Waldo Fernández, se menciona el nombre del abogado Alfredo Treviño.

En particular, el reporte establece que el senador declaró que junto a otros 2 litigantes, Alfredo Treviño habría participado en la estrategia que Karina Barrón impulsó por medio de su abogado Gustavo García .

Waldo Fernández recibe disculpas de implicados

Además de Karina Barrón, los otros 2 implicados formalmente en el caso de Waldo Fernández compartieron sus respectivas disculpas públicas con el senador.

El mismo Waldo Fernández compartió en sus redes sociales las cartas por medio de las cuales, el abogado Gustavo García y Berenice Rodríguez se disculparon por los daños que le causaron.

De la misma forma y como lo hizo Karina Barrón, los cómplices de la exfuncionaria municipal aceptaron haber incurrido en una actuación indebida, así como en el delito de falsedad de declaraciones.