La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y Microsoft México firmaron un Memorándum de Entendimiento Bilateral para fortalecer la ciberseguridad en el país, alineado con el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025–2030.

El acuerdo contempla capacitación para servidores públicos y campañas de prevención, con el objetivo de consolidar la cultura de seguridad digital en instituciones.

Heidy Rocha, directora de Ciberseguridad de la ATDT, destacó que la transformación digital requiere bases sólidas de protección, mientras Microsoft reafirmó su compromiso con estándares internacionales de seguridad.

México avanza en ciberseguridad con alianza estratégica

Con esta colaboración se establece que la ciberseguridad es un pilar en la transformación digital del país y una responsabilidad del gobierno, empresas, academia y sociedad civil. Es por ello que el sector público impulsará la capacitación de servidores públicos para elevar los estándares de seguridad.

La directora general de Ciberseguridad de la ATDT, Heidy Rocha, aseguró que la transformación digital necesita bases sólidas de seguridad, destacando que este convenio será fundamental para proteger los servicios digitales y la información de la ciudadanía.

“Fortalece las capacidades institucionales, promueve la capacitación continua y fomenta una cultura de ciberseguridad en dependencias, órganos desconcentrados y entidades públicas” Heidy Rocha, directora general de Ciberseguridad de la ATDT

Mientras que el presidente y director general de Microsoft México, Rafael Sánchez, subrayó su compromiso con la seguridad digital y el fortalecimiento de la ciberseguridad en México, con el objetivo de alcanzar los estándares más altos; por ello, desde hace varios años, la empresa se ha encargado de impulsar el programa Secure Future Initiative.

“Para nosotros, colaborar con la ATDT en un tema tan prioritario y urgente como la ciberseguridad representa no solo una gran responsabilidad, sino también un privilegio. Estamos convencidos de que esta alianza contribuirá en la transformación digital del país, creando entornos más seguros y confiables para las instituciones públicas y la ciudadanía” Rafael Sánchez, director general de Microsoft México

El memorándum marca un precedente en la seguridad digital de México, reafirmando el compromiso de la ATDT por garantizar entornos confiables y prevenir incidentes digitales que vulneren la identidad y documentos de las y los mexicanos.