Karina Barrón se disculpa públicamente con Waldo Fernández

Mediante un comunicado, Karina Barrón emitió una disculpa pública al senador del Partido Verde, Waldo Fernández, por sus declaraciones que han impactado tanto su vida como su familia.

“Ante los hechos que han sido del conocimiento público en los últimos días, considera importante expresar de manera personal una disculpa pública a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación”. Karina Barrón

Referente a su proceso judicial por cohecho y falsedad de declaraciones, Karina Barrón afirmó lo enfrentará con responsabilidad, descartando a su vez que pidiera favores por su trabajo en la función pública.

Este sábado 7 de marzo, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra tres personas detenidas por la falsedad de declaraciones contra Waldo Fernández.

Karina Barrón se disculpa con Waldo Fernández y su familia

En sus redes sociales, Karina Barrón emitió un comunicado dirigido tanto a Waldo Fernández como a la opinión pública, para expresar su postura personal y evitar especulaciones.

Tal como declara Karina Barrón, considera importante expresar su disculpa pública a quienes se vieron afectados por la situación reciente, entre ellos Waldo Fernández tanto personal como públicamente.

Asimismo, Karina Barrón lamenta profundamente las circunstancias que derivaron en este proceso, para el cual reitera toda su disposición para colaborar en lo que resulte necesario.

Sin embargo, agregó que una situación no define a una persona, sino todas sus acciones, por lo mismo, enfrenta el proceso legal con respeto a todos los involucrados, ya que confía, los hechos se esclarezcan conforme a Derecho.

Karina Barrón también aclaró que su función pública no está relacionada con la falsedad de declaraciones, por lo que no ha ejercido ningún tipo de solicitud o presión hacia las autoridades.

Caso Karina Barrón: Waldo Fernández espera no haya impunidad contra detenidos

De momento, Waldo Fernández no ha dado respuesta a la disculpa pública de Karina Barrón, sin embargo, previo audiencia de vinculación a proceso, expresó su esperanza de que se resuelva todo conforme a Derecho.

Acorde con lo dicho por Waldo Fernández para El Universal, no buscará una salida política tras denuncia, pese a recomendación de sus abogados, ya que no es algo que pueda dejar pasar al ser un daño a su reputación.

Referente a Karina Barrón aclaró que no denunció a la secretaria, ni se trata de una cuestión de género, ya que las investigaciones derivaron en su autoría sobre la denuncia falsa.