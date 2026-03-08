La funcionaria de Nuevo León, Karina Barrón es vinculada a proceso por los delitos de falsedad de declaraciones y extorsión; se quedará en prisión preventiva.

Además de Karina Barrón, Deborah Velazco y el abogado Gustavo García, recibieron el mismo fallo por acusar falsamente al senador Waldo Fernández, quien horas antes había exigido justicia.

Tras la vinculación a proceso, el gobierno de Monterrey anunció que la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva , de la cual estaba encargada Karina Barrón, quedará a cargo de Rafael Ramos.

Caso Karina Barrón: vinculan a proceso a funcionaria por falsedad de declaraciones

En audiencia inicial este sábado 7 de marzo, Karina Barrón fue vinculada a proceso por su presunta participación en los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones contra Waldo Fernández.

Karina Barrón fue vinculada a proceso (Especial)

Un juez federal ratificó a su vez la medida cautelar de prisión preventiva, por lo cual se quedará en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Escobedo, Nuevo León.

En el mismo centro también estará Deborah Velazco, quien era la falsa víctima de Waldo Fernández, que habría recibido dinero de parte de Karina Barrón.

Se fijó como plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, aunque no se dio a conocer una fecha para la siguiente audiencia, la intermedia.

La audiencia inició alrededor de las 10:00 horas, aunque la vinculación a proceso se dictó cerca de las 18:00 horas; durante la misma, Karina Barrón emitió una disculpa pública a Waldo Fernández.

Monterrey designa a Rafael Ramos como suplente de Karina Barrón tras vinculación a proceso

Tras darse a conocer la vinculación a proceso de Karina Barrón, el gobierno de Monterrey encabezado por Adrián de la Garza, dio a conocer la separación de su titularidad en Desarrollo Humano.

Tal como expresaron en comunicado, para garantizar la continuidad de los programas, servicios y acciones de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, Rafael Ramos de la Garza quedará a cargo.

Asimismo, el gobierno de Monterrey reiteró su compromiso con la estabilidad institucional, así como la continuidad de las acciones, sin mencionar el proceso que enfrenta Karina Barrón.