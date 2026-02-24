Te contamos sobre el video que capta a extranjero robando en Oxxo de Puerto Vallarta, en Jalisco.

En medio de la ola de saqueos y violencia ocurridos en Jalisco, se difundió una grabación en la que un extranjero roba cosas de un Oxxo.

Captan en video a extranjero robando en Oxxo de Puerto Vallarta

En redes sociales circula un video, subido por el usuario @regioinpv5, donde un extranjero roba en un Oxxo de Puerto Vallarta.

Los hechos habrían ocurrido aparentemente en la Zona Romántica de Puerto Vallarta en Jalisco.

La grabación muestra al extranjero, quien lleva una bolsa con la bandera de Canadá, tomando un garrafón de la tienda de conveniencia.

Extranjero robando en Oxxo de Puerto Vallarta (Michelle Rojas)

Al salir del Oxxo, el extranjero es confrontado por un local quien le dice “soy mexicano y deberías tener vergüenza por hacer esas cosas”.

Los reclamos hacia el extranjero, ya que la persona que lo capta en video asegura que “está seguro que si hiciera eso en su país estaría en la cárcel.”

Incluso durante la grabación se exhorta al extranjero para que regrese las cosas que robó y le señalan que debería tener “vergüenza” por sus acciones.

De acuerdo con la grabación del usuario @regioinpv5, más extranjeros habrían acudido a robar al Oxxo.

No obstante, tras ser exhibidos algunos regresaron las cosas que tomaron.

Video a extranjero robando en Oxxo de Puerto Vallarta desata indignación

Los usuarios de redes sociales tundieron con todo al extranjero que fue captado robando en el Oxxo de Puerto Vallarta.

Muchos internautas reprobaron lo que hizo el sujeto en medio de la ola de daños a tiendas de conveniencia que se suscitaron en la zona.

Por lo que celebraron que el extranjero fuera confrontado por una persona local.

Un sector de usuarios minimizó las acciones del extranjero señalando que solo se llevó lo que necesitaba. Lo que desató un intenso debate en redes sociales.