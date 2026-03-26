Karina Barrón, exfuncionaria de Monterrey, Nuevo León, deberá pagar 3.2 millones de pesos al senador Waldo Fernández como parte de un acuerdo reparatorio derivado de una denuncia por una supuesta violación.

Durante la audiencia final del caso, un juez determinó que Barrón deberá cubrir esta cantidad económica, además de cumplir con otras medidas establecidas dentro del acuerdo alcanzado entre las partes.

El monto deberá ser pagado en un plazo de 18 meses y también involucra a Deborah “N” y Gustavo “N”, quienes estuvieron relacionados en el caso presentado contra el senador.

Karina Barrón deberá disculparse públicamente tras acuerdo reparatorio con Waldo Fernández

Como parte de la resolución judicial, Karina Barrón no solo deberá pagar 3 millones 200 mil pesos al senador morenista Waldo Fernández, sino también cumplir con otras acciones dentro del acuerdo reparatorio.

Entre las medidas establecidas se encuentran:

Emitir una disculpa pública

Realizar una campaña en redes sociales con cinco mensajes para generar conciencia sobre las denuncias falsas

No participar en elecciones para cargos públicos mientras se cumple el acuerdo reparatorio

Cabe recordar que Karina Barrón fue encontrada culpable de los delitos de:

Extorsión

Falsedad de declaraciones

¿Qué hará Waldo Fernández con los 3.2 millones de pesos del acuerdo reparatorio?

Al concluir la audiencia en la que se dictó el acuerdo reparatorio, el senador Waldo Fernández adelantó a medios de comunicación que donará los 3.2 millones de pesos que recibirá por parte de la exfuncionaria.

De acuerdo con el legislador, el dinero será destinado a beneficencia social y programas de apoyo, especialmente para mujeres, decisión que aseguró haber tomado en consenso con su familia.

Fernández también señaló que planea crear un comité encabezado por la maestra María Aurora Mota para garantizar transparencia en el destino de los recursos.

Las donaciones serán dirigidas a dos organizaciones: