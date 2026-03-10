El senador del Partido Verde, Waldo Fernández, respondió a las disculpas escritas en una carta por Karina Barrón, quien enfrenta un proceso judicial por presunta extorsión y falsedad de declaraciones.

“Yo en ningún momento acepté las condiciones de la carta (de disculpas), porque para mí lo importante era la vinculación” Waldo Fernández, senador del Partido Verde

En entrevista para La Grillotina, el legislador explicó que, con ese “perdón”, Karina Barrón buscaría salir de la cárcel y solo reparar el daño; “Pero hay tres requisitos, primero que la FGR, yo y el juez estemos de acuerdo”, dijo.

Karina Barrón fue vinculada a proceso (Especial)

El 26 de marzo se decidirá posible acuerdo en el caso de Karina Barrón: Waldo Fernández

Sobre la disculpa que ofreció Karina Barrón, el senador Waldo Fernández detalló que aún falta la disculpa de otras dos personas que también ayudaron a fabricar la acusación de abuso sexual en su contra:

Deborah “N”: Mujer señalada por acusar falsamente a Waldo Fernández

Gustavo “N”: Abogado que también habría participado en el caso

En torno a la carta difundida, el legislador declaró que no aceptó los términos en los que se difundió la carta de Karina Barrón y que, si quiere su perdón, las otras dos personas también deben pedir disculpas.

“Lo que si quiero dejar claro es que las otras dos personas también deben aceptar su culpabilidad porque si no, es imposible el acuerdo. Porque no voy a beneficiar a todos con la disculpa de una. Tienen que ser los tres. Waldo Fernández, senador del Partido Verde

Finalmente, Waldo Fernández adelantó que el 26 de marzo se llevará a cabo la audiencia para determinar si existe un acuerdo entre la víctima (él) y las autoridades para reconfigurar la situación jurídica de Karina Barrón.

La disculpa de Karina Barrón a Waldo Fernández

El sábado 7 de marzo, durante la audiencia de vinculación a proceso de Karina Barrón, la secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva en Monterrey difundió un comunicado en sus redes sociales.

El mensaje estuvo dirigido al senador Waldo Fernández González, a su familia y a la opinión pública, en el que ofreció una disculpa pública por la situación, aunque sin confirmar de manera explícita la fabricación del delito de abuso sexual.

En el texto, Karina Barrón expresó disculpas “a quienes pudieron haberse sentido afectados” y reconoció el impacto que el caso ha tenido tanto en el ámbito personal como público, particularmente para el legislador.