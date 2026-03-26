La ex secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Karina Barrón, admitió haber incurrido en falsedad de declaraciones y ofreció una disculpa pública al senador Waldo Fernández.

“Les pido una disculpa a Waldo Fernández González y su familia” Karina Barrón

Fue por medio de un comunicado que difundió en sus redes sociales, que la ex funcionaria municipal volvió a ofrecer una disculpa pública por el caso por el que estuvo recluida casi un mes.

El mensaje de Karina Barrón se publicó luego de que Waldo Fernández accedió a un acuerdo reparatorio por el que la ex funcionaria quedó libre, pero aún debe cumplir con varias obligaciones.

Karina Barrón ofrece nueva disculpa pública a Waldo Fernández

La ex diputada local y ex funcionaria municipal, Karina Barrón, volvió a ofrecer una disculpa pública al senador Waldo Fernández por haberle causado un perjuicio tanto a él, como a su familia.

En el comunicado, Karina Barrón reconoció que tomó "decisiones que pusieron en riesgo" la honra, tranquilidad e integridad del senador, a cambio de una ambición política.

Sobre ello, admitió que sus actos generaron consecuencias, angustia, incertidumbre y un “daño que trascendió de lo político” para Waldo Fernández, quien se vio trastocado en su entorno familiar.

“Mis decisiones tuvieron consecuencias reales, generaron angustia, incertidumbre y un daño que trascendió de lo político para instalarse en lo más personal que es la familia y la honra de una persona” Karina Barrón

Ante dicho contexto, destacó que su disculpa “es un reconocimiento” del daño que generó al haber instrumentado un falso delito, en relación a la denuncia por violación que presentó contra el senador.

Por eso, aceptó que actuó de una forma totalmente incorrecta y reconoció que Waldo Fernández González y su familia cargaron con consecuencias que nunca les correspondieron.

Karina Barrón (Ig: @soykarinabarron)

Karina Barrón salió de prisión; Waldo Fernández aceptó acuerdo reparatorio

Previo a la disculpa publica que ofreció Karina Barrón a Waldo Fernández, el senador aceptó la propuesta de acuerdo reparatorio que permitió a la ex funcionaria salir de prisión.

En dicho acuerdo que fue aceptado por un juez, se establece que Karina Barrón está obligada a cumplir una serie de condiciones, entre las que se incluyó la nueva disculpa pública:

Pago de reparación del daño por un monto de 3.2 millones de pesos que deberá ser cubierto por Karina Barrón y otros 2 involucrados

18 meses de inhabilitación, por lo que no podrá acceder a cargos públicos en ese tiempo

30 horas de trabajo social

Cabe destacar que el propio senador Waldo Fernández explicó que el dinero que correspondiente al pago económico, será destinado a la beneficencia pública.