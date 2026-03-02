La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada por la detención de Karina Barrón el 1 de marzo de 2026 acusada de presuntos delitos de cohecho y falsificación de declaraciones.

Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) encontró que la denuncia de “acoso y violación” de Karina Barrón sobre Waldo Fernández fue presuntamente falsa.

Claudia Sheinbaum aclara la detención de Karina Barrón en Nuevo León

Karina Barrón, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida y la presidenta de México aclaró lo que llevó a estas acciones por la FGR.

Durante la mañanera del pueblo del 2 de marzo de 2026, la presidenta confirmó estar enterada de la detención de Karina Barrón asegurando que “va más allá de temas políticos”.

Sheinbaum aseguró que por la información que le dieron, la FGR tuvo las pruebas suficientes para detenerla, argumentando acusaciones falsas sobre una denuncia de “acoso y violación” que hizo.

“Es por haber acusado falsamente. Además de extorsión”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Waldo Fernández confirma que detención de Karina Barrón fue por una denuncia suya

Karina Barrón fue detenida en Nuevo León por “haber acusado falsamente”, aseguró Claudia Sheibaum a la vez que Waldo Fernández señaló que la denuncia la puso él.

Según declaraciones de Waldo Fernández, la denuncia proviene desde las elecciones de 2024, cuando ambos competían en boleta a nivel federal por la senaduría en Nuevo León.

Sin embargo, en aquel momento Karina Barrón habría acusado falsamente a Waldo Fernández de “acoso y violación” ante la FGR, lo que provocó acciones legales del actual senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).