Luis Donaldo Colosio Riojas ya se perfila como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) en las elecciones 2027 para el gobierno de Nuevo León o Sonora.

En entrevista para Azucena Uresti, señaló que se siente contento con el respaldo que tiene de su partido, sin embargo, aclaró que una decisión como esa no se toma por ambición, sino con estrategia.

Asimismo, reiteró que no se ha tomado una decisión final el MC sobre si competirá por una gubernatura y reiteró que esto deberá ser definido de manera interna.

Colosio Riojas podría ser candidato por MC para Nuevo León… o Sonora

Luis Donaldo Colosio Riojas se perfila como un candidato a la gubernatura en las elecciones 2027, para los estados de Nuevo León o Sonora.

De acuerdo con el senador, la decisión sobre si será o no candidato se tomará al interior del partido ya que no quiere elegir un camino por su cuenta.

“La definición está todavía tomándose al interior del partido. Es una decisión que no quiero tomar tampoco solo” Luis Donaldo Colosio Riojas

Asimismo, señaló que MC se encuentra en un momento “muy decisivo” a nivel nacional y en Nuevo León por lo que se debe de tomar con calma ya que buscan “encabezar un proyecto de unidad”.

“No queremos divisiones, no queremos ningún tipo de grilla interna ni mucho menos externa. Entonces, esta es una decisión que tomaremos todos como equipo” Luis Donaldo Colosio Riojas

Candidatura es por estrategia no por ambición, señala Colosio Riojas

Luis Donaldo Colosio Riojas agradeció tener el respaldo del líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez; sin embargo, tomar una candidatura a una gubernatura no se debe hacer sólo por ambición.

“Es bueno tener el respaldo, pero las cosas no se hacen solamente por ambición, se hacen también con estrategia y sobre todo con mucha preparación y visión de equipo”

A pesar de ello, aseguró que “seguro que sí” va por la gubernatura de Nuevo León o Sonora, dependiendo de lo que se determine internamente.

Por otra parte, señaló que no ve una competencia con Mariana Rodríguez, pues forman parte del mismo equipo y reiteró que se trata de ir en unidad.