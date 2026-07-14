Desde su etapa en las primeras temporadas de Peaky Blinders, Cillian Murphy y Sam Neill forjaron una gran amistad, es por ello que el ganador del Oscar quiso despedirse de su amigo.

Cillian Murphy mandó una sincera despedida a Sam Neill tras enterarse de la muerte del actor y co-estrella de Peaky Blinders a la edad de 78 años.

Cillian Murphy mostró su admiración en su despedida a Sam Neill

En un breve, pero emotivo comunicado en Deadline, Cillian Murphy se despidió de Sam Neill, quien murió a la edad de 78 años y con quien compartió escenas en Peaky Blinders.

Cillian Murphy señaló que todos los que trabajaron con Sam Neill, ya sea en Peaky Blinders o en otras producciones, saben de la amabilidad del actor.

Además de que era alguien muy amable y gentil con todo mundo, lo que hacía que la amistad con él fuera algo casi natural y normal.

Cillian Murphy y Sam Neill en Peaky Blinders (BBC)

Asimismo, el ganador del Oscar mencionó que lo admiraba y lo adoraba por igual, de ahí que ahora se esté despidiendo de quien fue un gran amigo para él.

Cillian Murphy y Sam Neill trabajaron juntos en las primeras dos temporadas de Peaky Blinders; aunque no volvieron a compartir escena, se mantuvieron en contacto a lo largo de los años.

“Como todos los que conocieron y trabajaron con Sam, lo admiraba y adoraba por igual. Era una de las personas más amables, divertidas y gentiles, y uno de los mejores actores. Que en paz descanse” Cillian Murphy, actor de Peaky Blinders

Producción de Peaky Blinders también se despide de Sam Neill

Sumándose a Cillian Murphy, la producción de Peaky Blinders también mandó un mensaje de despedida por la muerte de Sam Neill.

La producción de Peaky Blinders reconoció en primer lugar la interpretación de Sam Neill como Chester Campbell, siendo una de las mejores en la serie de la BBC.

Para posteriormente mencionar que gran parte del éxito de Peaky Blinders se lo debieron a la gran actuación de Sam Neill, quien los puso en el mapa.

Deseando además que la familia del actor encuentre pronta paz y mandan sus condolencias ante tan sensible pérdida, que también cimbró el mundo del espectáculo en general.