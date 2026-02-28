Durante la instalación de la Coordinación Municipal de Movimiento Ciudadano en Hermosillo, el destape de Luis Donaldo Colosio Riojas por la gubernatura de Sonora resonó entre los seguidores.

Luego de que el dirigente nacional del partido Movimiento Naranja, Jorge Álvarez Máynez asegurara que vienen tiempos mejores para Sonora con Colosio Riojas.

Colosio Riojas se destapa para la gubernatura de Sonora con Movimiento Ciudadano

Alvarez Máynez destapó a Colosio Riojas para la gubernatura de Sonora con Movimiento Ciudadano.

“El hecho de que Colosio esté en Sonora es porque vienen tiempos mejores para Sonora y México”. Colosio Riojas

Por lo que Colosio Riojas ya tiene el respaldo de su partido Movimientos Ciudadano para la gubernatura de Sonora, pues Alvarez Máynez aseguró que es alguien preparado para lo que decida.

“Es un extraordinario perfil, joven, preparado con mucho amor por su tierra y creo que es un gran perfil en cualquiera de las decisiones que se vayan tomando, no solamente por él sino también es una decisión que toman los ciudadanos del pueblo de Sonora”. Colosio Riojas

A lo que Alvarez Máynez sostuvo que su labor será respaldar cualquier decisión que tome Colosio Riojas “cualquiera que sea la decisión que tenga éxito”.

Luis Donaldo Colosio Riojas (@udem / X)

Colosio Riojas asegura que su corazón está en Sonora

Ante los que aún dudan de Colosio Riojas para ir por la gubernatura de Sonora con Movimientos Ciudadano, el senador asegura que su corazón es del estado.

“Yo soy de Sonora, aquí está mi familia y aquí está mi corazón”, expresó Colosio Riojas, así como asegurar que no solo su experiencia y trabajo será para su familia sino para Sonora.