Mariana Rodríguez Cantú, titular de Amar a Nuevo León, calificó como “increíble el cinismo” el enfrentamiento entre el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y el exedil Luis Donaldo Colosio Riojas, tras la polémica por el contrato con la empresa Next Energy.

La controversia gira en torno a un contrato firmado en 2020 para la construcción de un parque fotovoltaico en Cerralvo, Nuevo León, proyecto que presuntamente no se concretó pese a una inversión millonaria.

Contrato millonario con Next Energy desata conflicto político en Monterrey

De acuerdo con información difundida en medios, durante su primera administración municipal (2019-2021), Adrián de la Garza habría destinado más de 7 mil 300 millones de pesos a un contrato con Next Energy para la construcción de un parque fotovoltaico que suministraría energía solar al municipio de Monterrey.

Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo. Esta situación detonó un intercambio de acusaciones entre Adrián de la Garza y Colosio Riojas, quienes se señalan mutuamente por la gestión y las responsabilidades relacionadas con la planta.

“Increíble el cinismo del alcalde de Monterrey”: Mariana Rodríguez

A través de sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez —quien también fue candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano— criticó duramente al actual alcalde.

“Es increíble el cinismo del alcalde de Monterrey”, expresó al referirse al reto público que Adrián de la Garza lanzó contra Colosio Riojas, señalando que fue él quien firmó originalmente el contrato con Next Energy.

Además, acusó que la actual contralora municipal, Jovita Morín Flores, sería socia directa de la empresa energética, lo que —según la ex candidata— representaría un posible conflicto de interés.

Rodríguez también sostuvo que Adrián de la Garza ha defendido públicamente a la compañía involucrada en la polémica.

Mariana Rodríguez se mete al pleito entre Adrián de la Garza y Colosio Riojas (Especial)

Mariana Rodríguez cuestiona silencio del PAN por Adrián de la Garza

En sus declaraciones, Mariana Rodríguez también señaló al Partido Acción Nacional (PAN), partido al que pertenece Adrián de la Garza, por no fijar postura ante el escándalo.

Aseguró que ni las dirigencias ni las voceras del partido en Nuevo León han salido en defensa del alcalde de Monterrey.

Asimismo, recordó que durante su campaña por la alcaldía ya había cuestionado a Adrián de la Garza por el contrato con Next Energy.

Finalmente, compartió una publicación en la que se acusa a Jovita Morín Flores de presunto conflicto de interés, al desempeñarse como contralora municipal y, al mismo tiempo, ser señalada como socia de la empresa energética.