Luis Donaldo Colosio Riojas mantiene abierta la posibilidad para solicitar una licencia para poder contender por el gobierno de Sonora con Movimiento Ciudadano (MC).

El senador señaló que no quiere distraerse de su trabajo legislativo, por lo que pensará en la licencia legislativa cuando sean los tiempos electorales.

“No voy a hablar de eso en este momento. No, lo siento... Yo no estoy pensando en ningún puesto, yo estoy pensando en trabajar por mi país” Luis Donaldo Colosio

“Cuando sean los momentos vamos a hacer anuncios”: Colosio no quiere adelantarse a los tiempos electorales

Ante la pregunta directa sobre cuándo solicitará la licencia a su cargo como senador, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que ya no piensa hablar del tema hasta que sean “tiempos electorales”.

El senador por Nuevo León de MC resaltó que la decisión sobre si solicitará una licencia o cuándo podría solicitarla será anunciada cuando sea el momento.

Asimismo, Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que está concentrado en su trabajo legislativo, por lo que no hablará sobre sus aspiraciones al gobierno de Sonora para las elecciones 2027.

“Más adelante, estos no son tiempos electorales, son tiempos de trabajo y la verdad es que yo no quiero distraerme de mi trabajo en este momento” Luis Donaldo Colosio Riojas

El senador de MC reiteró que no hará ningún anuncio y afirmó que no es como “las demás personas que luego luego quieren alzar la mano y arrebatar un puesto” porque no está pensando en el siguiente puesto sino en el que actualmente ostenta.

Cabe señalar que Luis Donaldo Colosio Riojas ya se ha perfilado como un posible candidato para los estados de Nuevo León o Sonora.

El senador destacó que la decisión sobre si será o no candidato se tomará al interior del partido y destacó que no elegirá un camino por su cuenta.