A través de sus redes sociales, Mariana Rodríguez compartió la encuesta de Reforma que la perfila para gobernar Nuevo León, por lo que al parecer la primera dama del estado es la gran favorita en las elecciones 2027.

Según la encuesta de Reforma, a 16 meses (1 año y 4 meses) de las elecciones 2027, Mariana Rodríguez ya se perfila como favorita para la gubernatura de Nuevo León con el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Pues Mariana Rodríguez se posiciona en la encuesta con un 45 por ciento de los votos “si hoy fueran las elecciones” para gobernar Nuevo León.

Gubernatura de Nuevo León se mantendría naranja en elecciones 2027

Pues además de Mariana Rodríguez como la favorita, también aparece entre los favoritos, con el 39 por ciento el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, igualmente de Movimiento Ciudadano.

Perfiles de Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio Riojas que se aventajan con gran rango de margen ante el presidente municipal de Monterrey, Adrián de la Garza Santos como candidatos de la Coalición PRI-PAN y de Andrés Mijes, alcalde de General Escobedo que iría por Morena.