A un año de la desaparición de Ana Amelí García Gamez en el Ajusco, el Gobierno de la CDMX aseguró a su familia que las investigaciones continúan de manera permanente.

“Hemos venido trabajando en la investigación de este caso, que ha tenido distintas líneas de investigación que hemos ido agotando junto con la familia…contamos con la colaboración de la Secretaría de Seguridad Federal" Bertha María Alcalde, fiscal de la CDMX

La fiscal Bertha María Alcalde informó que se han realizado más de 440 acciones de búsqueda, 70 entrevistas ministeriales y 30 megaoperativos, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Federal.

Por su parte, el comisionado Luis Gómez Negrete destacó que 6 mil funcionarios han participado en los operativos y que se mantendrá un campamento permanente en la zona del Pico del Águila.

Gobierno de CDMX asegura que mantendrán la búsqueda hasta la localización de Ana Amelí

Ana Amelí desapareció el 12 de julio de 2025 mientras realizaba una caminata en El Pico del Águila, Ajusco en la CDMX, a un año se mantienen las acciones de búsqueda.

De acuerdo con Luis Gómez Negrete, el primer despliegue se realizó sólo 3 horas después de que el padre de Ana Amelí reportara su desaparición.

“La búsqueda de Ana Amelí desde un primer momento implicó el despliegue de diferentes instancias del gobierno tan solo 3 horas después del llamado al 911 de su padre” Luis Gómez Negrete, comisionado de búsqueda de desaparecidos en CDMX

Asimismo, resaltó que las labores se mantendrán hasta que se localice a Ana Amelí y se determine lo que ocurrió tras su desaparición.

El gobierno de México recordó a la familia de Ana Amelí que hasta el momento se han realizado:

más de 440 acciones de búsqueda e investigación

más de 70 entrevistas ministeriales

30 megaoperativos de búsqueda

Cabe señalar que se mantiene un campamento permanente en la zona cercana al Pico del Águila por la Sedena para la coordinación de los operativos; en los primero 20 días participaron mil 200 funcionarios en la búsqueda exhaustiva.