El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, invitó al senador Luis Donaldo Colosio Riojas a su oficina para deslindar responsabilidades respecto al contrato millonario con la empresa Next Energy.

“Tengamos una reunión responsable, para poner los hechos sobre la mesa, con seriedad y de frente, pensando en nuestro deber ante los ciudadanos de Monterrey” Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza

En su mensaje publicado en redes, Adrián de la Garza invitó a Colosio Riojas a presentarse el 20 de febrero de 2026 al interior de Palacio Municipal de Monterrey, a fin de revisar juntos el contrato con Next Energy.

El llamado se da luego de que Colosio Riojas señalara de manera directa a Adrián de la Garza por haberle heredado un proyecto fantasma con Next Energy para construir una planta solar, construcción que nunca se concretó.

Next Energy enfrenta a Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio Riojas (Captura de pantalla)

En un video publicado por Luis Donaldo Colosio Riojas, se afirmó que si Monterrey está en riesgo financiero es porque Adrián de la Garza contrajo un contrato fraudulento con Next Energy.

Según denunció, la administración municipal encabezada por el priísta autorizó en 2020 un contrato por 7 mil 370 millones de pesos con Next Energy para la construcción de una planta solar en Cerralvo; sin embargo, esta nunca concluyó.

Incluso, señaló que dicho contrato comprometía el patrimonio de Monterrey por 30 años mediante un esquema que obligaba al municipio a cubrir mensualidades, aún si no existía la planta de Next Energy.

Por su parte, Adrián de la Garza acusó a Luis Donaldo Colosio Riojas de haber modificado irregularmente el contrato con Next Energy; lo que, según él, aumentó el pago mensual hasta en 400% extra.

Además, lo señala de haberle perdonado multas a Next Energy a pesar de que dicha empresa no cumplió ni mostraba avances con el servicio de paneles solares pactado.