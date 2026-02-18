En el revuelo por el caso por fraude de Next Energy, la empresa con la que vinculan al senador Luis Donaldo Colosio Riojas, la pregunta es ¿quién es el dueño?

El dueño de Next Energy se trata del empresario regio Eugenio Javier Maiz Domene, quien ​​fue detenido en diciembre de 2025, por lo que se encuentra en prisión preventiva en Aguascalientes.

Y que entre la controversia del caso a Colosio Riojas se le vinculada a ​​Next Energy, sin embargo, se defiende y señala al propio alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza por el fraude.

¿Por qué se le vincula a Colosio Riojas a la empresa Next Energy de Eugenio Javier Maiz Domene?

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas ha sido vinculado a Next Energy empresa de Eugenio Javier Maiz Domene debido a su administración como presidente municipal de Monterrey entre 2021 y 2024.

Pues se le ha señalado a Colosio Riojas en la renegociación de un contrato fraudulento con Next Energy heredado de la gestión anterior, la cual estuvo encabezada por Adrián de la Garza.

Dicha renegociación con Next Energy habría sido por 7 mil 370 millones de pesos para una planta solar fantasma, misma que ha dejado una difícil situación financiera y jurídica en Monterrey.

Y por lo que Colosio Riojas se defendió de los señalamientos que lo vinculan con Next Energy, asegurando que el contrato original comprometía el patrimonio de la ciudad por un período de 30 años, mismo que logró reducir a 10 años con dicha renegociación.

Pese a que Colosio Riojas señaló que dicho contrato con Next Energy heredado tenía un esquema de simulación que obligaba al municipio a pagar mensualidades por servicios no prestados.

Asimismo, Colosio Riojas apuntó que el contrato de Next Energy estaba jurídicamente blindado y con un litigio complejo, por lo que en su administración tuvo que tomar decisiones para evitar aún más los gastos en Monterrey.

Pues además de reducir el contrato y aceptar la inversión por 7 mil 370 millones de pesos, Colosio Riojas trabajó en transformar el modelo para que Monterrey fuera propietario de sus propios paneles solares.