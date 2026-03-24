Claudia Sheinbaum calificó como “curioso” que Luis Donaldo Colosio Riojas, senador por Nuevo León, busque la gubernatura de Sonora en las elecciones 2027.

“Esta curioso. Tiene derecho pero está curioso” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 24 de marzo, la presidenta de México señaló que resulta extraño que un legislador de un estado aspire a gobernar otro.

El destape de Luis Donaldo Colosio Riojas ocurrió el 28 de febrero en Hermosillo, cuando Movimiento Ciudadano lo presentó como candidato.

El propio Colosio, originario de Magdalena de Kino, aseguró que su corazón está en Sonora y que dedicará su trabajo al pueblo. No obstante, encuestas apuntan a que las preferencias de MC en Nuevo León se inclinan por Mariana Rodríguez.

“Está curioso” que Colosio busque gobierno de Sonora en 2027

Claudia Sheinbaum consideró que es “curioso” que un senador de un estado, quiera ser gobernador de otro estado en 2027.

Sin mencionar específicamente a Luis Donaldo Colosio Riojas, la presidenta afirmó que “está curioso” que esté buscando la candidatura para el gobierno de Sonora en las elecciones 2027 cuando ahora es senador por Nuevo León.

“Curioso ¿no? que un senador de Nuevo León, bueno, no pongamos el caso específico, pero que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cabe señalar que la aspiración al gobierno de Sonora por parte de Luis Donaldo Colosio Riojas se destapó el pasado 28 de febrero durante la instalación de la Coordinación Municipal de Movimiento Ciudadano en Hermosillo.

Fue Jorge Álvarez Máynez quien destapó al senador de Nuevo León como el candidato de Movimiento Ciudadano en las elecciones 2027, al considerar que “es un perfil extraordinario” para Sonora.

“Aquí está mi corazón”, asegura Colosio ante destape de candidatura de Sonora

Luis Donaldo Colosio Riojas señaló ante su destape como candidato al gobierno de Sonora por Movimiento Ciudadano, que su corazón está en el estado.

“Yo soy de Sonora, aquí está mi familia y aquí está mi corazón” Luis Donaldo Colosio Riojas

Asimismo, el originario de Magdalena de Kino resaltó que va a dedicar todos su trabajo para que estén orgullosos, no solo sus familiares, sino el pueblo de Sonora.

Encuesta MetricsMx: Mariana encabeza las preferencias en MC en Nuevo León

Dentro de Movimiento Ciudadano (MC), la actual preferencia ciudadana se inclina hacia Mariana Rodríguez Cantú, quien lidera con un 25.2% de las menciones, de acuerdo con la encuesta de MetricsMx.

Le sigue de cerca Luis Donaldo Colosio Riojas con un 19.5%.