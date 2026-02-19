El senador Luis Donaldo Colosio Riojas aceptó tener un debate público con el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, para deslindar responsabilidades respecto a la polémica por Next Energy.

“Con gusto nos reunimos a platicar, pero en un debate público, con datos y con el propósito de informarle a la gente la verdad” Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano

En su mensaje, Colosio Riojas apuntó que él fue quien “heredó todo ese lío” tras la pasada administración de Adrián de la Garza, por lo que afirmó conocer el tema a fondo y no necesitar escuchar explicaciones.

Además, subrayó que debido al alcance del presunto daño financiero relacionado con el caso Next Energy, el tema no debe tratarse en privado, sino exponerse en un debate público dirigido a los regios.

Colosio Riojas responde a Adrián de la Garza por reunión para hablar por el caso Next Energy (Publicación X)

Adrián de la Garza invitó a Colosio Riojas a reunirse por caso Next Energy

Momentos antes, Adrián de la Garza había invitado a Colosio Riojas a presentarse el 20 de febrero de 2026 al interior de Palacio Municipal de Monterrey, a fin de revisar juntos el contrato con Next Energy.

“Te invito al Palacio Municipal este viernes a las 12:00 pm, para explicarte y mostrarte las evidencias que supongo desconoces” Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

Lo anterior, luego de que Colosio Riojas afirmara que, si Monterrey está en riesgo financiero, es porque Adrián de la Garza contrajo un contrato fraudulento con Next Energy.

Next Energy enfrenta a Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio Riojas (Captura de pantalla)

Next Energy enfrenta a Adrián de la Garza y Luis Donaldo Colosio Riojas

Según denunció Colosio Riojas, en 2020 la administración municipal encabezada por de la Garza autorizó un contrato por 7 mil 370 millones de pesos con Next Energy para construir una planta solar en Cerralvo, la cual nunca fue concluida.

Incluso, afirmó que el contrato comprometía el patrimonio de Monterrey durante 30 años al obligar al municipio a pagar mensualidades, aunque la planta de Next Energy no existiera.

Por su parte, Adrián de la Garza acusó a Luis Donaldo Colosio Riojas de haber modificado irregularmente el contrato con Next Energy; lo que, según él, aumentó el pago mensual hasta en 400% extra.