En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el abogado Christian Arturo Ramírez Soto defensor de la víctima identificada como VCT -identidad reservada- precisó que han presentado un amparo con el que se busca revertir la liberación de Israel Vallarta.

“Interpusimos una demanda de amparo directo contra de la resolución de la sentencia absolutoria de Israel Vallarta”. Christian Arturo Ramírez Soto, abogado de la víctima VCT

Dicho amparo fue presentado el viernes pasado, 10 de julio 2026 en el primer colegiado de Apelación del Segundo Circuito de jurisdicción federal en Toluca, Estado de México.

Con ello, el abogado Christian Arturo Ramírez Soto explicó que será ahora el órgano quien remita las constancias que existan del expediente, para turnarlo a un tribunal colegiado para resolver el amparo directo en contra de Israel Vallarta.

Amparo de presunta víctima busca revertir sentencia de liberación de Israel Vallarta

Ante la presentación de amparo de la víctima VCT, su abogado Christian Arturo Ramírez Soto explicó que su objetivo es busca revertir la sentencia de liberación de Israel Vallarta como protección de seguridad.

“Lo que nosotros buscamos con esta sentencia es que obviamente se modifique la sentencia o en su caso se revoque, buscamos la protección de la víctima VCT, porque a conciencia de nosotros tenemos los elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de Israel Vallarta”. Christian Arturo Ramírez Soto, abogado de la víctima VCT

Esto en acuerdo a las acciones que buscan demostrar que Israel Vallarta es responsable de la privación a la libertad de la víctima que tras casi 21 años de los hechos sostiene firmemente que fue su secuestrador.

¿Quién es la víctima que busca amparo para revertir la liberación de Israel Vallarta?

Ante la legalidad, la víctima que busca amparo para revertir la liberación de Israel Vallarta es identificada como VCT.

Se trata de una mujer que fue privada de su libertad del 31 de agosto hasta el 5 de septiembre del 2005; según sus declaraciones ella fue levantada en el momento que iba a la escuela en un vehículo tipo Volvo.

Para luego ser trasladada a una casa, donde estuvo en cautiverio dentro de una habitación por alrededor de 45 días.

La víctima relata que durante su cautiverio que se hizo amiga de una persona llamada “el patrón”, dicha persona era el líder de los secuestradores, en el tiempo VCT logró identificarlo gracias a un espejo, donde constató que se trataba de Israel Vallarta.