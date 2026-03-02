El Gobierno de Monterrey fijó postura oficial tras la detención de Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, ocurrida este domingo en San Nicolás de los Garza.

En un comunicado fechado el 1 de marzo, la administración municipal de Adrián de la Garza confirmó tener conocimiento del arresto y subrayó que los motivos son ajenos a la gestión pública local.

La autoridad reiteró su respeto al Estado de Derecho y llamó a la prudencia, confiando en que el proceso se lleve con apego a la legalidad.

Gobierno de Monterrey deslinda que detención tenga relación con la administración municipal

A través de un comunicado fechado este 1 de marzo, la administración municipal confirmó tener conocimiento de la detención realizada por autoridades federales.

El Gobierno de Monterrey precisó que, según información extraoficial, el motivo del arresto es ajeno a la administración pública municipal.

Asimismo, el Gobierno de Monterrey manifestó su respeto absoluto al Estado de Derecho y a las instituciones de justicia, confiando en que el proceso se realice con apego a la legalidad y respetando en todo momento la presunción de inocencia y los derechos humanos de la ciudadana.

Karina Barrón, detenida por la FGR tras denuncia de Waldo Fernández

Karina Barrón fue detenida este domingo alrededor de las 15:45 horas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El arresto ocurrió en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza, mientras la funcionaria se encontraba en la vía pública. Actualmente, permanece a disposición de la FGR en su sede del municipio de Escobedo.

La detención de Karina Barrón responde a presuntos delitos de cohecho y falsificación de declaraciones ante las autoridades.

El legislador Waldo Fernández González confirmó públicamente que estos hechos derivan de una denuncia presentada por él, relacionada con un presunto montaje y fabricación de hechos ante la Fiscalía estatal durante la pasada contienda por el Senado.

Fernández señaló que ha solicitado que la audiencia de imputación, la cual se prevé para este lunes, sea de carácter público para transparentar las pruebas de la investigación.

Gobierno de Monterrey llama a la prudencia

En su comunicado, el Gobierno de Monterrey hizo un llamado a la responsabilidad y prudencia en el manejo de la información, instando a evitar especulaciones que pudieran interferir con los procedimientos legales en curso.

La administración municipal reiteró que se mantendrá atenta a la información oficial que emitan las autoridades federales antes de emitir cualquier valoración adicional sobre el caso