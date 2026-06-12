El Congreso de Michoacán desató la polémica luego de que invitaran a una banda de regional mexicano a tocar un narcocorrido sobre un socio de El Mayo Zambada.

De acuerdo con la Banda Carnavalito, acudieron al Congreso local invitados por el diputado Baltazar Gaona como parte de las celebraciones por el Día del Padre.

Durante su participación en el Congreso de Michoacán, tocaron la canción “Se les peló Baltazar”, que hace alusión a Baltazar Díaz Vega, considerado el primer socio de El Mayo Zambada, antes del Cártel de Sinaloa.

Congreso de Michoacán celebra el Día del Padre con narcocorrido de socio de El Mayo Zambada

El Congreso de Michoacán celebró el Día del Padre con la presentación de la Banda Carnavalito el pasado 10 de junio con un narcocorrido que habla sobre un socio de El Mayo Zambada.

La banda acudió por invitación del diputado local por el PT, Baltazar Gaona, como parte del segundo año en que se celebra esta fecha en Michoacán el 10 de junio.

Esta celebración local desató la polémica luego de que la banda tocara “Se les peló Baltazar”, narcocorrido sobre Balzarar Díaz Vega, socio de El Mayo Zambada.

🔴Interpretan narcocorrido en el Pleno del Congreso de Michoacán



El miércoles, un grupo cantó “Se les peló Baltazar”, dedicado a Baltazar Díaz Vega.



La invitación estuvo a cargo del diputado del PT, Baltazar Gaona.



Díaz Vega, alias “El Balta”, es señalado como uno de los… pic.twitter.com/lyuGddrSPk — Azucena Uresti (@azucenau) June 12, 2026

Se trata de un narcocorrido que narra la historia de Baltazar Díaz, quien logró escapar en varias ocasiones de ser encarcelado.

Cabe señalar que el estado de Michoacán es uno de los estados que prohibió los narcocorridos en eventos públicos desde 2025.

Fue el pasado 17 de abril de 2025 cuando el decreto del gobernador Alfredo Ramirez Bedolla entró en vigor para evitar que se interpreten o reproduzcan canciones que promuevan la apología de delitos.

Este decreto restringe la reproducción de géneros como:

corridos tumbados

narcocorridos

corridos progresivos

corridos bélicos

corridos alterados

Asimismo, establece que no pueden ser interpretados o reproducidos en espacios

como:

plazas

auditorios

estadios

centros de espectáculos

ferias

Congreso de Michoacán designa el 10 de junio como el Día del Padre en el estado

El pasado 19 de mayo de 2025, el Congreso de Michoacán determinó oficializar el 10 de junio como el Día del Padre en la entidad, para tener un día específico para celebrar las paternidades.

A pesar de que es el segundo año que se realiza esta celebración local, no ha sido adoptada la fecha en Michoacán, pues los comercios y ciudadanos mantienen la celebración en el tercer domingo del mes.