El Congreso de Michoacán declaró persona no grata a Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

Baltazar Gaona, diputado del Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, fue el promovente de dicha declaratoria que impide el ingreso al recinto a Grecia Quiroz, quien tomó el lugar de su esposo Carlos Manzo.

La declaratoria también incluye a varios funcionarios de su administración relacionados con el Movimiento del Sombrero, como:

Victor Hugo de la Cruz Saucedo, regidor de Uruapan

Estaban Constantino Magaña, secretario de Obras Públicas

Martha Alejandra Ávila Ortega, responsable de Comunicación Digital

Emilio Herrera Cuadra, secretario de Turismo

Arturo Ramírez Rivas, secretario del Ayuntamiento

Vetan a Grecia Quiroz del Congreso de Michoacan por protestas contra la reforma electoral

En redes sociales, Baltazar Gaona dijo que la protesta pacífica siempre es bienvenida pero no se permitirán conductas que pongan en riesgo la seguridad de quienes trabajan o visitan el Congreso del estado.

Justificó el veto a Grecia Quiroz y a integrantes del Movimiento del Sombrero, también conocido como Sombreriza, debido a que dijo hay antecedentes de agresiones, daños al patrimonio público y presencia de grupos que generan preocupación.

“Existen antecedentes de agresiones, daños al patrimonio público y presencia de grupos que generan preocupación entre trabajadores y ciudadanos. Nuestra responsabilidad es actuar con firmeza para prevenir nuevos incidentes” Baltazar Gaona. Presidente Mesa Directiva del Congreso de Michoacán

Así se refirió a las protestas del 27 de mayo afuera del Congreso de Michoacán contra la reforma electoral. Las protestas del Movimiento del Sombrero fueron sobre limitaciones a candidaturas independientes.

Baltazar Gaona señala al Movimiento del Sombrero como muy agresivo

Baltazar Gaona dijo que en caso de llegar a requerir audiencia para algún asunto del gobierno, se le atenderá a Grecia Quiroz y su equipo fuera del recinto .

“Es un movimiento mucho muy agresivo… sí se les va a atender pero de la puerta hacia afuera... no son personas gratas… les vamos a impedir le ingreso al Congreso”, dijo Baltazar Gaona.