La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe ninguna preocupación sobre las posibles declaraciones de El Mayo Zambada en Estados Unidos sobre Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde la conferencia mañanera del 22 de junio, Claudia Sheinbaum explicó que el distanciamiento entre AMLO y el embajador Ken Salazar se debió a una preocupación del expresidente.

“Les puedo comentar que, si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador…es más bien la participación de alguna agencia de los Estados Unidos en la captura del Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, ésta era referente a la posible participación de una agencia de Estados Unidos en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en México.

Asimismo, resaltó que fue el mismo AMLO quien pausó las relaciones con el embajador “porque nunca quedó claro como fue” que se llevaron al líder criminal”.

Sheinbaum descarta “temor” de AMLO por posibles declaraciones del Mayo Zambada por libro de Ken Salazar

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que AMLO tenga algún temor a las declaraciones de El Mayo Zambada durante su juicio, como sugiere Ken Salazar en su su nuevo libro: Borderlands: My Fight for an Inclusive America”.

De acuerdo con la presidenta, la preocupación de AMLO no era por las posibles declaraciones del líder del Cártel de Sinaloa, sino la posible participación de Estados Unidos en su captura dentro de territorio mexicano.

“Si alguna preocupación tenía el presidente López Obrador que platicamos en su momento, es más bien la participación de alguna agencia de los Estados Unidos en la captura de El Mayo Zambada en México para llevarlo a Estados Unidos, no tiene que ver con qué va a decir este personaje” Claudia Sheinbaum

Asimismo, recordó que fueron las inconsistencias en la captura de El Mayo Zambada lo que “enfrió” la relación entre el expresidente mexicano y el embajador de Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum resaltó que, debido a que no quedó claro como fue que líder criminal llegó a Estados Unidos y si hubo o no participación de alguna agencia estadounidense en su captura y traslado.

“Por eso se enfrió la relación con Ken Salazar, él puso en pausa la relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México, porque nunca quedó claro cómo fue que se llevan a El Mayo Zamba a Estados Unidos” Claudia Sheinbaum

Ken Salazar sugiere temor de AMLO por captura de El Mayo Zambada

De acuerdo con un previo del libro de Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en México sugiere que AMLO sintió temor por la captura de El Mayo Zambada.

De acuerdo con este adelanto, un empresario mexicano cercano a AMLO a quien se refiere como “el susurrador”, le dijo que el entonces presidente se sentía preocupado de que el líder criminal “soltara la sopa” sobre algunos funcionarios mexicanos.

Si bien no compartió la identidad de “el susurrador”, señaló que se trata de un empresario cercano a AMLO de quien el mismo embajador a veces tomaba consejos.