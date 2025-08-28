Giulianna Bugarini, presidenta del Congreso del estado de Michoacán, denunció violencia política de género dadas las críticas que recibió por su vestimenta en un acto público; te decimos quién es ella.

La diputada de Michoacán, Giulianna Bugarini, asistió a la conmemoración del Día del Bombero con una falda corta y fue criticada por no haber tenido “el decoro” para presentarse en el evento público.

Pero ¿quién es Giulianna Bugarin? Te decimos todo lo que se sabe de la presidenta del Congreso del estado de Michoacán que sufrió violencia de género por su vestimenta en un evento oficial.

¿Quién es Giulianna Bugarini? (Redes sociales)

¿Quién es Giulianna Bugarini?

Giulianna Bugarini es una política mexicana que integra el Congreso de Michoacán por el Distrito 11 de Morelia y que recientemente fue electa como presidenta de la mesa directiva.

¿Qué edad tiene Giulianna Bugarini?

Según la página Saber Votar, Giulianna Bugarini tendría 38 años de edad, sin embargo, esta es información de cuando fue candidata a diputada.

¿Qué signo zodiacal es Giulianna Bugarini?

Dado que Giulianna Bugarini nació el 4 de octubre, su signo zodiacal es Libra.

¿Giulianna Bugarini está casada?

No hay información pública disponible sobre el estado civil de Giulianna Bugarini.

¿Quién es Giulianna Bugarini? (Redes sociales)

¿Giulianna Bugarini tiene hijos?

Giulianna Bugarini tiene una hija, quien la ha acompañado a actos públicos.

¿Qué estudió Giulianna Bugarini?

Giulianna Bugarini estudió una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, pero se desconoce la institución donde cursó la carrera.

¿Cuál es la trayectoria de Giulianna Bugarini?

Giulianna Bugarini es diputada presidenta del Congreso de Michoacán, cargo que asumió el 12 de junio de 2025 con mandato vigente hasta el próximo 15 de febrero de 2026.

Otros cargos y actividades destacadas que ha realizado Giulianna Bugarini son los siguientes:

Presidenta de la asociación civil Generando Bienestar Michoacán

Coordinadora de Voceros del candidato Alfredo Ramírez Bedolla

Delegada en funciones de presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Michoacán

Secretaria de Bienestar del Gobierno de Michoacán

¿Quién es Giulianna Bugarini? (Redes sociales)

Giulianna Bugarini responde a violencia de género por usar “minifalda”

Tras postear su publicación en el Día del Bombero, Giulianna Bugarini recibió grandes críticas por la vestimenta que llevó al evento, hecho al que la diputada de Michoacán respondió.

A través de sus redes sociales, Giulianna Bugarini informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Michoacán para que se investigue el caso y se tomen acciones respecto al ciberacoso que sufrió.

Giulianna Bugarini anunció que desde el Congreso de Michoacán se ha lanzado una iniciativa para castigar el ciberacoso como un delito, pues estos espacios fomentan potenciales violentadores en las calles.