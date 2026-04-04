Autoridades del estado de Chihuahua lograron la detención en el municipio de Guachochi de Fernando ‘N’, alias “El Larry”, señalado como presunto jefe de plaza de un grupo criminal.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, el sujeto fue detenido durante un operativo desplegado en la zona serrana del municipio, donde se logró la captura de otros 5 presuntos criminales.

Luego de las capturas, “El Larry” y los otros 5 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde también se canalizó el armamento pesado que se les aseguró.

Detienen “El Larry” durante operativo en Guachochi, Chihuahua

Elementos de la la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua lograron la detención de Fernando ‘N’, alias “El Larry”, quien es señalado como operador de un grupo criminal.

Al respecto, las autoridades indicaron que en las acciones desplegadas la noche del jueves 2 de abril en la zona serrana de Guachochi, fue capturado “El Larry” junto a otros 5 presuntos integrantes de la célula delictiva.

La información emitida por las autoridades establece que los otros 5 detenidos durante las acciones son 4 sujetos mayores de edad y un menor, que responden a los siguientes nombres e iniciales:

Johnny Q. L.

Gabriel S. M

Honorio S. F.

Joel Iván C

El menor de edad identificado bajo las iniciales J. M. A. S.

Asimismo, se apunta que los individuos fueron capturados luego de que fueron ubicados a bordo de un par de automóviles sin placas, una camioneta Ford Territory y un vehículo Volkswagen.

Autoridades decomisaron fuerte armamento a “El Larry”

Al informar sobre la detención de “El Larry”, autoridades del estado de Chihuahua destacaron también se logró el aseguramiento de un importante armamento y equipo táctico.

Con respecto a ello, la SSPE refirió que en las acciones fueron localizadas armas de grueso calibre, munición útil y otros elementos militares consistente en lo siguiente:

6 armas largas de diversos calibres

Cerca de mil 770 cartuchos útiles

60 cargadores

6 chalecos tácticos

Será durante las siguientes horas que la autoridad definirá la situación jurídica de “El Larry” y los otros 5 detenidos mientras se desarrollan las investigaciones para determinar si han participado en hechos violentos.