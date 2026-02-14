La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua anunció que impugnará la decisión de un juez federal que concedió un amparo y permitió la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud”, donde fueron localizados 386 cuerpos en condiciones irregulares.

El fiscal César Jáuregui informó que la dependencia presentará un recurso de revisión ante el Poder Judicial Federal para revertir la sentencia. Además, adelantó que se interpondrá una queja ante los órganos internos de control para que se evalúe la actuación del juez que otorgó la protección de la justicia federal.

FGE va contra amparo que liberó a dueño de crematorio Plenitud

De acuerdo con el titular de la FGE, la resolución judicial ya fue acatada y la noche del 13 de febrero se concretó la liberación del imputado. Sin embargo, insistió en que la Fiscalía no comparte el criterio que derivó en el fallo.

“Frente a una resolución así, no queda más que combatirla”, sostuvo Jáuregui, al reiterar que buscarán que el caso regrese al estado procesal previo al amparo.

Fiscalía General del Estado de Chihuahua combate liberación de dueño de crematorio (Cortesía)

El fiscal recordó que en un intento anterior el mismo juzgado había rechazado un recurso similar, al considerar que los cadáveres permanecieron durante meses, e incluso años, sin el tratamiento adecuado, en condiciones insalubres y con riesgo sanitario para la comunidad de Ciudad Juárez.

Asimismo, enfatizó que las investigaciones acreditan la existencia de 386 cuerpos sin manejo digno y que, en varios casos, las urnas entregadas a familiares no contenían los restos correspondientes.

La resolución del juez federal se centró en la interpretación de los verbos “ocultar” y “conservar” dentro de los delitos imputados, al estimar que los cuerpos no estaban escondidos. No obstante, la FGE sostiene que hubo dolo en la acumulación indebida de restos humanos.

Fiscalía General del Estado de Chihuahua combate liberación de dueño de crematorio (Cortesía)

En paralelo, la Fiscalía informó que hasta ahora se han identificado 191 cuerpos, de los cuales 185 ya fueron entregados a sus familias. También se han realizado 152 pruebas de ADN, cuyos resultados se integrarán próximamente a la carpeta de investigación.

La FGE reiteró su compromiso de garantizar justicia a las familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud.