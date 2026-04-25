Reportan la muerte de Alfredo Achar Tussie, empresario fundador de Comex y Papalote Museo del Niño.

Este viernes 24 de abril se dio a conocer que el empresario y filántropo Alfredo Achar Tussie, murió a los 85 años de edad.

Confirman muerte de Alfredo Achar Tussie, fundador de Comex y Papalote Museo del Niño

En redes sociales se confirmó la muerte de Alfredo Achar Tussie.

La Fundación ProEmpleo escribió un mensaje lamentando la partida de Alfredo Achar Tussie, destacando que su “legado vive.”

“Hoy despedimos con profundo dolor a nuestro fundador, Alfredo Achar. Su legado vive en nuestros valores y en la convicción de seguir construyendo con propósito. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento. Gracias por todo, Don Alfredo. Descanse en paz.” Fundación ProEmpleo

Por su parte, la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas (ANAFAPYT) también lamentó la sensible muerte de Alfredo Achar Tussie.

A las condolencias para el fundador de Comex y Papalote igualmente se han sumado instituciones y personalidades del sector empresaria en México.

Muere Alfredo Achar Tussie, fundador de Comex y Papalote Museo del Niño (@FProempleo / X)

Este es el legado que deja Alfredo Achar Tussie, fundador de Comex y Papalote Museo del Niño

Alfredo Achar Tussie nació el 18 de marzo de 1941 y desde desde 1959 inició su carrera empresarial ocupando varios puestos.

Uno de los más destacados fue en Comercial Mexicana de Pinturas, COMEX, donde tuvo los cargos de:

Director General Corporativo

Presidente del Consejo de Administración

Presidente Ejecutivo

Para 1994, Achar Tussie creó la Fundación ProEmpleo Prodcutivo, organización que busca combatir el desempleo a través de la capacitación y asesoría para el trabajo.

Hacia 1997, Alfredo Achar Tussie establecería la Fundación Activa AC.

En 1999 sería parte del Comité Técnico del Fideicomiso Privado Provivah y un año después sería el fundador del Fondo Nacional de Becas (FONABEC).

A lo largo de su carrera, Alfredo Achar Tussie también fue de los miembros fundadores del Papalote Museo del Niño.

Y trabaría como consejero en instituciones como:

Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación

Instituto Nacional de Solidaridad

Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social