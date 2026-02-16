La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la más reciente sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se dio a conocer que la entidad alcanzó su nivel más bajo de delitos de alto impacto en los últimos nueve años, un dato que marca un punto clave en la estrategia de seguridad estatal.

De acuerdo con las cifras del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec), durante 2025 se reportó una disminución del 15% en delitos de alto impacto en Chihuahua, lo que posiciona al estado en su mejor momento estadístico en casi una década. El organismo reconoció que estos resultados derivan del trabajo coordinado entre corporaciones estatales, federales y municipales.

Chihuahua registra la menor incidencia delictiva en 9 años

Durante la reunión, la mandataria estatal informó que representantes de la iniciativa privada participarán de manera mensual en la Mesa de Seguridad, con el objetivo de dar seguimiento puntual a los avances en materia de seguridad en Chihuahua y fortalecer la transparencia en los resultados.

El coordinador de la Mesa de Seguridad en Ciudad Juárez, Rogelio González Alcocer, aseguró que la reducción en los indicadores no es producto de la casualidad, sino del trabajo constante y la corresponsabilidad entre sociedad y autoridades. Destacó que la continuidad en las estrategias ha sido determinante para consolidar avances sostenidos.

En el caso de Ciudad Juárez, se subrayó que atraviesa uno de sus mejores periodos en términos de seguridad, situación que ha favorecido la atracción de inversiones y empresas. Por su parte, la capital del estado reportó la menor incidencia delictiva de la última década, fortaleciendo el panorama positivo.

Además, empresarios asistentes se comprometieron a ampliar la red de telefonía en la carretera Chihuahua–Parral para reforzar la seguridad de quienes transitan por esa vía.

En la sesión participaron autoridades estatales y federales, entre ellas representantes de la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República, consolidando un esquema de coordinación interinstitucional que busca mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos.