Carlos Bautista Tafolla afirma que Movimiento del Sombrero no será partido político pues considera que no es necesario en este momento ya que se encuentra confiado del apoyo de la gente.

“En este momento yo no lo veo necesario” Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

Sin embargo, Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero, compartió que no se descarta que en un futuro se busquen mecanismos para participar en la política de México.

Por esta razón Carlos Bautista Tafolla afirma que Movimiento del Sombrero no será partido político

En entrevista compartida por Azucena Uresti, Carlos Bautista Tafolla confirmó que por ahora el Movimiento del Sombrero no será partido político.

🔴¿El Movimiento del Sombrero será partido político?



“No lo veo necesario”, contesta Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero.



El legislador confía en el apoyo de la gente, aunque no descarta que el movimiento evolucione en un futuro en busca de… pic.twitter.com/zMhfjhySVe — Azucena Uresti (@azucenau) December 20, 2025

Y es que considera que en estos momentos la gente se encuentra despierta y sabe muy bien lo que quiere.

“Yo creo que la gente ahorita está muy despierta y sabe qué es lo que quiere” Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

Carlos Bautista Tafolla hizo un llamado al no fanatismo por ningún movimiento y es que consideró que de ahí surge los asesinatos.

“Yo he invitado mucho a la ciudadanía que no se fanatice porque el radicalismo o el fanatizarse es la problemática de todas las guerras en el mundo, de los asesinatos por cuestiones religiosas, de proteger a un partido que ni siquiera sabes que tiene narcopolíticos adentro” Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

Durante su intervención, Carlos Bautista Tafolla aseguró que por el momento no necesitan hacer ningún partido político para hacer frente al sistema .

“Yo creo que la gente está hoy más despierta que nunca y posiblemente no necesitemos hacer ningún partido político para hacerle frente al sistema” Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

Pero, Carlos Bautista Tafolla no descartó que en el futuro el Movimiento del Sombrero -fundado por el fallecido Carlos Manzo- se convierta en partido político.

Y es que asegura que si las condiciones de competitividad cambian, ellos tendrán que buscar los mecanismos que los ayuden a participar en la vida política de México .

“Yo no puedo descartar absolutamente nada porque si las condiciones de competitividad son diferentes pues tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden a participar” Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

Carlos Bautista Tafolla (IG: bautistatafollacarlosa)

Carlos Bautista Tafolla rechaza coalición del Movimiento del Sombrero

Carlos Bautista Tafolla rechazó el ofrecimiento que han hecho varios partidos políticos de una coalición con el Movimiento del Sombrero para las elecciones por la gubernatura del 2027.

Aunque señaló que su posicionamiento es a título personal, Carlos Bautista Tafolla se mostró seguro que la gente prefiere que La Sombreriza siga como movimiento independiente .

“Yo creo que la gente está muy feliz de que nosotros vayamos por la vía independiente (...) Para mí, la gente lo que prefiere ahorita es que nos conduzcamos por la vía independiente” Carlos Bautista Tafolla, diputado local del Movimiento del Sombrero

Sin embargo, Carlos Bautista Tafolla aseguró que la última decisión será tomada por la presidenta sustituta y viuda de Manzo, Grecia Itzel Quiroz García.