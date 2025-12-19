Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, se dijo inconforme con las investigaciones emprendidas por Omar García Harfuch ante el asesinato de su esposo Carlos Manzo.

“No, yo creo que hay otros factores intelectuales con su asesinato… y no veo que les hayan girado una orden de aprehensión” Grecia Quiroz. Alcaldesa de Uruapan, Michoacán

La inconformidad principal es que no hayan girado órdenes de aprehensión en contra de políticos de Morena señalados por Carlos Manzo:

Así lo dijo en entrevista con la periodista Mónica Garza, episodio que se va a estrenar en YouTube el lunes 22 de diciembre.

Cabe recordar que Grecia Quiroz ha insistido ante diversas autoridades en no proteger a políticos, así sean de Morena.

Grecia Quiroz no quiere que le suceda lo que a Carlos Manzo

Como parte del adelanto, Grecia Quiroz reconoce que Carlos Manzo fue un político incómodo y cree que siempre supo el riesgo y lo que podía suceder con sus pronunciamientos y su manera de enfrentar la delincuencia.

También dijo que la política es una cochinada y no quiere saber de grupos delincuenciales, a la vez que no quiere que le suceda lo que le sucedió a su esposo.

Grecia Quiroz duda que sane el dolor por el asesinato de Carlos Manzo

Sobre su familia, contó que sus hijos preguntan por su papá, sobre todo el mayor y que aún guarda una camisa que dijo aún huele a Carlos Manzo.

Contó que se siente destrozada internamente y que tiene un dolor que piensa no va a sanar.