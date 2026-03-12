La Fiscalía de Morelos trabaja para esclarecer los hechos en torno a los feminicidios de dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así lo dijo Claudia Sheinbaum.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum -de 63 años de edad- dejó claro que los casos de Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo aún siguen bajo investigación.

Incluso el de Miranda Sherlin Sánchez, la estudiante del CETis que fue localizada con vida a un día de su desaparición.

Con la intención de evitar que se sumen más casos, el gobierno de México está trabajando junto a la gobernadora de Morelos y la Fiscalía General del Estado.

“Se está trabajando con la gobernadora y con su equipo de seguridad, y la Fiscalía Estatal” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La mandataria no descarta que autoridades den con el responsable ya que actualmente hay un detenido por el caso de Kimberly Joselin Ramos, la joven de 18 años de edad que fue declarada muerta por feminicidio tras su desaparición reportada el pasado 20 de febrero.

“El primer caso hay un detenido y se está trabajando tanto para encontrar a la joven que continúa desaparecida como para encontrar a los culpables” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

UAEM no ha resulto temas de seguridad: Estudiantes

A once días de que alumnos de la UAEM presentara a la rectoría un pliego petitorio para reforzar e implementar medidas de seguridad que garanticen su bienestar, no se ha llegado a un acuerdo.

Actualmente, 31 de los 48 planteles de la UAEM están tomados por la comunidad estudiantil debido hay promesas, pero no soluciones reales.

Pese a que la rectoría del plantel de Chamilpa solicitó a la comunidad estudiantil reunirse el pasado martes, la Mesa de diálogo no se llevó a cabo.

Esto porque autoridades estudiantiles rechazaron que policías armados ingresen a las instalaciones para vigilar y cuidar.

Al respecto, estudiantes argumentan que antes de la desaparición de Kimberly Joselin Ramos, se registraron asaltos y robo de autos.

”No hay botones de pánico, no hay un buen alum

brado, a veces hay escasez de agua, son ee tipo de cosas que estamos pidiendo, son cosas básicas”, añadió un alumno frente a cámaras de NMás Noticias.

Otro más dijo:

“En múltiples ocasiones se han levantado pliegos petitorios para que se mejore la seguridad, la rectoría se comprometió a resolverlas, pero después de este tiempo no ha habido absolutamente nada” Estudiante de la UAEM

Por su parte, el Director General de Educación Superior de la UAEM, habló de la posibilidad de restringir el acceso a los planteles así como instalar 5 mil cámaras de vigilancia, mil luminarias y 9 módulos de seguridad en diferentes campus.

Propuesta que aún no se ha discutido ya que siguen sin acordar una mesa de diálogo.