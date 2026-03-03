La Fiscalía del Estado de Morelos informó la noche del lunes 2 de marzo el hallazgo sin vida de un cuerpo en una zona boscosa ubicada en los alrededores de la UAEM.

De acuerdo con las autoridades, ya realizan las pruebas forenses correspondientes, para determinar si el cuerpo pertenece a Kimberly Joselin Ramos, estudiante de Contaduría desaparecida desde el 20 de febrero.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Morelos informó que durante los trabajos de investigación por la desaparición de Kimberly Ramos, en la zona norte de Cuernavaca, se llevó a cabo el hallazgo sin vida de un cuerpo.