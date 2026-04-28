A Perfect Circle confirmó su concierto en la Ciudad de México. Esto es lo que debes saber sobre los boletos.

Fecha: 25 de noviembre

Lugar: Estadio Fray Nano

Boletos: la venta empezará el 6 de mayo a las 11:00 a.m. a través de Funticket y la taquilla ubicada en Forum Buenavista

A Perfect Circle dará concierto en la CDMX junto con Puscifer

A Perfect Circle sorprendió a todos sus seguidores al confirmar su concierto en la CDMX. Al evento no llegarán solos, si no de la mano de Puscifer.

A Perfect Circle en CDMX (@aperfectcircle / Instagram )

Cabe recordar que A Perfect Circle y Puscifer son las dos bandas lideradas por Maynard James Keenan.

El concierto será la única fecha de ambos proyectos en el país y representa uno de los anuncios más relevantes para el circuito alternativo en México durante la segunda mitad del año.

Por ahora no se han revelado detalles adicionales sobre zonas, precios o posibles invitados.

Concierto de A Perfect Circle y Puscifer en la CDMX genera gran expectación

A Perfect Circle se presentará por primera vez en concierto en solitario en México.

La agrupación se ha mantenido como una de las propuestas más sólidas del rock alternativo estadounidense.

Maynard James Keenan (voz) y Billy Howerdel (guitarra) traen de vuelta su universo, a poco menos de 10 años de su última presentación.

Puscifer es un colectivo multidisciplinario liderado por Maynard James Keenan, Mat Mitchell y Carina Round, que fusiona música, teatro y artes visuales.

Aunque ambos proyectos comparten una conexión artística, sus propuestas son totalmente diferentes.

Por lo que su concierto en la CDMX promete ofrecer una experiencia completa con A Perfect Circle orientado hacia una intensidad emocional más contenida, y Puscifer hacia una exploración audiovisual más flexible.