Miranda Sherlin Sánchez Escobar, quien fue reportada como desaparecida el pasado 9 de marzo, fue localizada con vida, informó la Fiscalía de Morelos.

A través de la red social X, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas dijo haber desactivado el Protocolo ALBA para la búsqueda y localización de Miranda Sherlin Sánchez, de 17 años edad.

Pese a que ya se conoce el paradero de la joven de Morelos, autoridades y familiares no han revelado detalles.

Hallan con vida a Miranda Sherlin Sánchez (@Fiscalia_Mor / X)

Miranda Sherlin Sánchez no pertenece al CETis 43

A poco de difundirse la ficha de búsqueda de Miranda Sherlin Sánchez, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) No. 43 negó que la joven pertenezca a su comunidad estudiantil.

Y es que el reporte de búsqueda no especifica el plantel al que pertenece Miranda Sherlin Sánchez, únicamente menciona que al momento de su desaparición vestía blusa y pants del CETis.

Por ello, mediante un comunicado y para evitar confusiones, el plantel ubicado en Xochitepec dijo no contar con registros de la joven y, posteriormente, manifestó su consternación ante el hecho.

Tras el escrito, trascendió que la estudiante podía pertenecer al CETis No 122, información que hasta el momento no está confirmada.

Hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha emitido mayores declaraciones.

“El CETis 43 se encuentra conmocionado por la desaparición de la señorita Miranda Sherlin Sánchez Escobar; nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil” CETIS 43

La mañana de este miércoles, Fernando Blumenkron indicó tener “avances positivos”; no obstante, advirtió que no revelaría información para no entorpecer el caso.

Por lo que la madre de Miranda Sherlin y sus familiares eran los únicos que conocían los avances de la investigación en proceso.

Fernando Blumenkron Escobar, el Fiscal General de Morelos designado hasta 2034 (Redes Sociales )

La desaparición de la joven surgió en medio de los feminicidios de dos alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lo que alimentó la preocupación y temor que hoy vive la comunidad estudiantil del estado.