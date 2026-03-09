Tras el feminicidio de dos alumnas, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) exigieron la renuncia de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández.

La gobernadora Margarita González Saravia recordó que la UAEM tiene plena autonomía y que será la propia comunidad universitaria quien decida.

Mientras tanto, la rectora ha convocado a una mesa de diálogo el 10 de marzo en el campus Chamilpa para atender el pliego petitorio, con propuestas en materia de seguridad, igualdad de género y bienestar universitario.

Margarita González Saravia: UAEM tiene total autonomía

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, de 69 años de edad, recordó que la UAEM tiene total autonomía por lo que se respetará la decisión que se tome.

“Ellos tienen su libertad de expresión. Siempre decimos: Aquí es un gobierno democrático, hay libertad de expresión en todos los sentidos. Nosotros lo vamos a respetar, no vamos a reprimir” Margarita González. Gobernadora de Morelos

Así como indicó que hay figuras políticas que están aprovechando lo ocurrido para hacerse campaña, tema que no abordara ya que le corresponde a la UAEM.

“Si hay oportunismo de políticos cuando se trata de asuntos, incluso, dolorosos como este caso” Margarita González. Gobernadora de Morelos

La gobernadora de Morelos, dijo que ante el las versiones sobre la renuncia de la rectora de la UAEM Aydeé León Hernández es un tema de la máxima casa de estudios por la autonomía que tienen. pic.twitter.com/8Ia7CGrpqB — Zona Centro Noticias (@ZonaCNoticias) March 9, 2026

UAEM invita a alumnos a dialogar sobre temas de seguridad

Hasta el momento, Viridiana Aydeé León Hernández, de 57 años de edad, no ha expresado su intención de renunciar a la rectoría de la UAEM, por el contrario, se ha mostrado dispuesta a escuchar al cuerpo estudiantil.

A través de un comunicado está invitando a los estudiantes a reunirse el martes 10 de marzo, a la hora que mejor les convenga, para dialogar sobre temas de seguridad alrededor del campus Chamilpa.

“La universidad reitera que habrá respeto a la libertad de opinión de las y los estudiantes que participen, expresen sus inquietudes o presenten propuestas en este espacio, asegurando que el diálogo se desarrolle en un ambiente de apertura y escucha” Viridiana Aydeé León Hernández. UAEM

El objetivo es darle una solución a los planteamientos establecidos en el pliego petitorio, así como la recopilación de propuestas y necesidades de la comunidad estudiantil en materia de seguridad, igualdad de género, no discriminación y bienestar universitario.

“Hacemos el llamado a la comunidad estudiantil a participar activamente en este mesa central de diálogo con el objetivo de construir de manera colectiva soluciones que fortalezcan a nuestra Universidad” Viridiana Aydeé León Hernández. UAEM

UAEM insta a estudiantes a dialogar sobre temas de seguridad (@uaemorelos / X)

Para asegurarse que el cuerpo estudiantil esté enterado sobre la mesa de diálogo que se está organizando, autoridades de la UAEM fueron vistos entregando la invitación a quiénes tienen tomada la institución académica desde el pasado 3 de marzo.

Las autoridades de la rectoría de la UAEM acudieron al plantón que mantienen los universitarios en el campus Chamilpa, para entregarles de manera formal la solicitud al diálogo para el martes 10 de marzo



📹Cortesía | Rectoría pic.twitter.com/zidHHKwWut — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 9, 2026

Con información de El Sol de Cuernavaca