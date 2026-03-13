La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó la desaparición de otra estudiante cuyo nombre es Ayelen Iglesias Vidal de 17 años de edad.

La última vez que se supo de Ayelen Iglesias Vidal fue el 10 de marzo en Cuernavaca, Morelos y vestía su uniforme del Colegio de Bachilleres del Estado de México (Cobaem).

Desaparece la estudiante Ayelen Iglesias Vidal en Morelos

A través de un boletín de búsqueda, la FGE llamó con urgencia a la ayuda de la ciudadanía para localizar a Ayelen Iglesias Vidal, estudiante desaparecida en Cuernavaca, Morelos.

Según la información proporcionada, se trata de una mujer de 17 años de 1.55 metros de altura, con complexión robusta, tez blanca, ojos medianos color café oscuro, así como cabello castaño claro, lacio a la altura de los hombros.

Al momento de su desaparición, Ayelen Iglesias Vidal vestía el uniforme del Cobaem que consiste en playera blanca tipo polo con el logotipo en azul, pants azul marino con franjas blancas y tenis tipo converse negros.

Como señas particulares, la estudiante tiene una perforación en la ceja izquierda y arriba de este un lunar.

Reportan desaparición de Ayelen Iglesias Vidal en Cuernavaca, Morelos. (@Fiscalia_Mor)

Para brindar información sobre el paradero de Ayelen Iglesias Vidal, se puede hacer de forma anónima en los siguientes teléfonos:

Zona sur poniente: 777 450 4478

Zona metropolitana: 777 460 0893 / 777 109 1248

Zona oriente: 777 460 0893

La desaparición de Ayelen Iglesias Vidal se da en un contexto en los feminicidios ocurridos en Morelos de Kimberly Ramos y Karol Toledo, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lo que ha causado marchas con exigencias para más seguridad a estudiantes.