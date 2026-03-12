Claudia Sheinbaum presentará iniciativa que busca homologar la metodología en la investigación del feminicidio para avanzar en la cero impunidad.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló que habrá modificaciones en la manera de investigar los feminicidios en México.

“Vamos a presentar una iniciativa relacionada con el feminicidio, queremos que ocurra cero impunidad en todos los estados” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum presentará iniciativa para homologar la investigación del feminicidio y avanzar en la cero impunidad

Claudia Sheinbaum adelantó que se está trabajando en una iniciativa de cero impunidad contra el feminicidio.

Es por ello por lo que se va a modificar la metodología en la que se investigan los feminicidios en México.

Con la meta de que en todas las entidades de la República se utilice la misma forma de investigar feminicidios y así evitar la impunidad .

Y es que explicó que actualmente los feminicidios son investigados por las fiscalías de cada entidad, por lo que el objetivo es que exista una metodología común que permita mejorar las investigaciones.

Claudia Sheinbaum señaló que en la mayoría de los casos de feminicidio el agresor suele ser una persona cercana a la víctima.

“Para que en todas las entidades de la República se utilice esta metodología para investigar feminicidios, porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, el feminicidio es perpetrado por una persona cercana, pareja, expareja” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum preciso que se busca establecer una serie de esquemas que permiten garantizar que en la flagrancia pueda atenderse de una manera distinta.

“El feminicidio se investiga por las Fiscalías estatales, tiene que ver con turnos continuados, con una serie de esquemas que permiten garantizar que la flagrancia pueda atenderse de una manera distinta” Claudia Sheinbaum

Será en marzo cuando Claudia Sheinbaum presente iniciativa de cero impunidad contra el feminicidio

Claudia Sheinbaum reveló que esta iniciativa se encuentra basada en el modelo de investigación desarrollado por la entonces fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

Además de que se ha trabajado de manera conjunta entre ahora la titular de la FGR y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández.

“Entonces, tiene que ver con esta consideración y ya la vamos a presentar. La ha estado trabajando Citlalli con Ernestina” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que se espera que esta iniciativa se presente en el transcurso del mes de marzo.

“Ya está lista la iniciativa y la vamos a presentar aquí en marzo, para que en todas las entidades de la república se utilice esta metodología para investigar feminicidios” Claudia Sheinbaum

Esta iniciativa será parte de las acciones del gobierno federal para fortalecer la atención y el combate a la violencia contra las mujeres en el país.