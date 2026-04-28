El Estado de México aprobó la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, impulsada por el Partido Verde, con la cual se establecen penas de prisión por maltrato animal y medidas integrales de protección.
El dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, destacó que este avance posiciona al estado como referente a nivel nacional en bienestar animal.
Edomex aprueba hasta 9 años de prisión por maltrato animal
El Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México ha impulsado diversas iniciativas que dieron como resultado la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México. Este avance consolida una de las causas históricas impulsadas por el PVEM, la cual:
- Reconoce a los seres sintientes como sujetos de protección
- Prohíbe la venta en vía pública
- Crea un Registro Único de Animales de Compañía
- Fortalece los mecanismos de sanción, seguimiento y persecución del maltrato animal
- Penas que en casos agravados pueden alcanzar hasta nueve años de prisión
Durante su mensaje, Couttolenc aseguró que esta ley responde a una de las demandas ciudadanas que fue ignorada por muchos años. Asimismo, afirmó que ya se cuentan con “reglas claras, certeza jurídica y consecuencias para quien lastime a un animalito”.
La bancada señaló que México es uno de los países con mayores índices de maltrato animal, por lo que la iniciativa del Partido Verde debe replicarse en otras entidades con el fin de garantizar un bienestar animal.
“El bienestar animal dejó de ser un tema secundario. Hoy es parte central de una agenda moderna, responsable y cercana a la ciudadanía”Pepe Couttolenc, dirigente del PVEM en el Edomex
Con la implementación de la Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México, la entidad se consolida como referente y avanza en temas estratégicos que garanticen protección para los seres sintientes.