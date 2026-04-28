El asesinato de familia en Azcapotzalco se registró la noche del martes en un domicilio ubicado en la calle Guanábanas, donde autoridades localizaron a las víctimas sin vida.

En el lugar fue hallado un mensaje presuntamente relacionado con La Unión, lo que abrió una línea de investigación sobre la posible participación de este grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de la Ciudad de México iniciaron peritajes, entrevistas y revisión de cámaras para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Investigación apunta a extorsión y posible cobro de piso en Azcapotzalco

Las primeras indagatorias señalan que el crimen podría estar vinculado con extorsión y cobro de piso, ya que el padre de familia era propietario de una farmacia.

Autoridades analizan si la familia había sido víctima de amenazas previas, lo que fortalecería la hipótesis de un ataque relacionado con actividades delictivas en la zona.

El domicilio permanece bajo resguardo mientras peritos recaban evidencias que permitan reconstruir la cronología del ataque y determinar la participación de posibles responsables.

Elementos de la SSC realizan entrevistas con vecinos para obtener testimonios que aporten información clave sobre movimientos sospechosos registrados antes y después del crimen.

Asimismo, se lleva a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia, con el objetivo de identificar a personas que ingresaron o salieron del inmueble en el momento de los hechos.

La presencia de un mensaje atribuido a La Unión refuerza la hipótesis de una posible represalia o advertencia vinculada con actividades ilícitas en la alcaldía.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan abiertas y que se agotarán todas las líneas para esclarecer el asesinato de familia en Azcapotzalco.