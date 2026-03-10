Fernando Blumenkron, Fiscal de Morelos, asegura que no existe una relación entre los feminicidios de las dos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con Blumenkron, de aproximadamente 60 años de edad, la única relación entre los casos es que ambas formaron parte de la máxima casa de estudios de Morelos.

“No hay un relación. La única coincidencia es que ambas son estudiantes de la universidad” Fernando Blumenkron. Fiscal de Morelos

Durante una entrevista telefónica a la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula, el fiscal aclara que aunque hay coincidencias, y ambas fueron víctimas de feminicidio, pertenecían a distintos campus, lo que descarta un vínculo.

"Tras los feminicidios de dos estudiantes de la UAEM, Kimberly Ramos y Karol Toledo, ambas de 18 años, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, señala que no hay indicios de que los casos estén relacionados: 'La única coincidencia que se puede advertir es que…'"

Kimberly Joselin Ramos, tenía 18 años de edad. Desapareció el pasado 20 de febrero tras llegar al campus Chamilpa, de la UAEM. El 2 de marzo fue declarada muerta por feminicidio.

Karol Toledo, también de 18 años de edad, desapareció el 2 de marzo después de presentarse al campus Mazatepec, de la UAEM, donde realizó un examen. Fue encontrada sin vida el 5 de marzo.

Situación legal caso Kimberly Joselin Ramos

Jared Alejando ‘N’ se encuentra detenido por su participación en la desaparición de Kimberly Joselin Ramos. Por este delito ya fue vinculado a proceso.

Debido a que la investigación sugiere que el masculino es responsable de la muerte de la alumna de la UAEM, la Fiscalía ejecutó una orden por feminicidio, en los próximos días se llevará a cabo una audiencia de vinculación a proceso.

Jared Alejandro "N", sospechoso de la desaparición de Kimberly Joselyn. (fiscaliamorelos)

Situación legal caso Karol Toledo

La Fiscalía de Morelos se reserva comentarios sobre el caso de Karol Toledo, cuya investigación ha arrojado datos clave.

El cuerpo de la estudiante de derecho fue hallado sin vida con signos de violencia dentro de una bolsa en el municipio de Coatetelco, Morelos.

Por una publicación realizada en Facebook, se descubrió que la joven previamente fue amenazada. Autoridades agotarán hasta el último recurso para dar con el o los responsables.