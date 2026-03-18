Suspenden concierto de El Malilla en auditorio UAEM Cuernavaca por desapariciones: “Nos unimos con respeto a quienes atraviesan momentos difíciles”.

“Informamos que por motivos ajenos a La Esquina Inc. Y a El Malilla, el show programado para el 20 de marzo en el Auditorio de la UAEM (Cuernavaca) queda suspendido hasta nuevo aviso” El Malilla

En los primeros meses del 2025 se registraron dos feminicidios de estudiantes de la UAEM Morelos, o cual mantiene a la comunidad estudiantil indignada.

El Malilla suspende concierto en la UAEM Cuernavaca por desapariciones

En el comunicado compartido por El Malilla y su equipo, expresan que suspenderán el conciertos programado para el viernes 20 de marzo en el auditorio de la UAEM Cuernavaca como un acto de solidaridad.

“Ante los recientes acontecimientos que han impactado a la comunidad, y el respeto al momento que se vive, se ha tomado la decisión de manera consciente y solidaria” El Malilla

El Malilla suspende su concierto en UAEM Cuernavaca (Especial )

El equipo de El Malilla menciona que entienden el ambiente que se vive en la UAEM tras los acontecimientos ocurridos en los recientes meses, donde alumnas han desparecido y han sido víctima de violencia de género.

El Malilla y su staff se solidarizan para quienes viven momentos complicados, pues creen que es un momento de reflexión y empatía, por lo que su música llegará a la UAEM en otro momento.

Por último, El Malilla pidió comprensión ante la decisión de suspender su show en el auditorio de la UAEM Cuernavaca y apeló a su paciencia para esperan un nuevo concierto.

El Malilla, cantante. (@elmalilla_)

¿Habrá otro concierto de El Malilla en la UAEM? Esto se sabe

Los feminicidios de las estudiantes Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán y Carol Toledo Gómez mantienen a la comunidad estudiante de la UAEM Morelos y sus otras sedes en el estado en protesta pacífica.

Ante esta situación, autoridades de la universidad habría decidido suspender el concierto de El Malilla en UAEM Morelos, pero existe la posibilidad de que el show se realice más adelante.

“En los próximos días estaremos comunicando, a través de nuestros canales oficiales, cualquier actualización relacionada con posibles fechas o indicaciones correspondientes” El Malilla

Por lo pronto, el tour “Maleante bebé” de El Malilla sigue su curso y su siguiente presentación será el 26 de marzo en Pachuca, en el Auditorio Explanada.