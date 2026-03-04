Fernando Blumenkron Escobar, titular de la Fiscalía General de Morelos, confirmó que el cuerpo localizado el 2 de marzo de 2026 corresponde al de la joven Kimberly Ramos.

“Informo que el cuerpo sin vida localizado ayer, durante las diligencias de búsqueda, corresponde a la joven Kimberly Joseline Ramos, de acuerdo con los estudios practicados” Fernando Blumenkron Escobar, Fiscal de Morelos

Según precisó la Fiscalía, los estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales confirmaron que el cuerpo localizado cerca de la UAEM correspondía al de Kimberly Joselin Ramos, desaparecida desde el 20 de febrero de 2026.

Fernando Blumenkron Escobar adelantó que no habrá impunidad por el asesinato de Kimberly Joselin.

Además, recordó que el probable responsable se encuentra en prisión preventiva, en espera de que un juez determine su situación jurídica.

#FiscaliaMorelosInforma📄 KIMBERLY JOSELIN TENDRÁ JUSTICIA; NO HABRÁ IMPUNIDAD: FISCAL GENERAL



Estudios practicados por la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE Morelos confirman que el cuerpo sin vida localizado ayer corresponde a la joven Kimberly Joselin…

