El Senador de Morena por Morelos, Víctor Mercado Salgado, expresó su solidaridad y acompañamiento a familiares y alumnos de la UAEM, tras la desaparición de Kimberly Joselin Ramos.

Mediante un comunicado, el funcionario lamentó lo ocurrido en Cuernavaca, el pasado 20 de febrero, día en que la joven desapareció a poco de llegar al plantel Chamilpa, de la institución académica.

“Como morelense y como padre de familia, me duele la situación que atraviesa nuestra ciudad y los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos”, expresó. Víctor Mercado Salgado. Senador de Morena

Al igual que familiares, alumnos, docentes y personal de la UAEM, solicita que se realice una investigación exhaustiva.

“Confío en que las autoridades competentes realicen una investigación exhaustiva, transparente y apegada a derecho que permita esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.” Víctor Mercado Salgado. Senador de Morena

Así como asegura que desde el Senado de la República impulsará acciones que fortalezcan la seguridad, prevención y la protección de personas.

“Las y los jóvenes deben sentirse seguros al caminar por nuestras calles, al acudir a sus escuelas y al desarrollar su proyecto de vida“, concluye. Víctor Mercado Salgado. Senador de Morena

Senador de Morena pide seguridad a jóvenes tras desaparición de Kimberly Joselin (@VeroBacaz / X)

Encuentran cuerpo sin vida en zona boscosa de Cuernavaca; realizan pruebas para determinar si se trata de Kimberly Joselin Ramos

La Fiscalía General del Estado de Morelos encontró un cuerpo sin vida en la zona norte de Cuernavaca, Morelos.

Debido a que este hallazgo tuvo lugar en un punto estratégico donde autoridades federales y locales realizan la búsqueda de Kimberly Joselin Ramos, de 18 años de edad, se cree que podría tratarse de la alumna.

Por lo que se realizarán las diligencias correspondientes conforme a protocolos legales y científicos para determinar identidad, causa de muerte y temporalidad.

Un hombre detenido tras desaparición de Kimberly Joselin Ramos

Jared Alejandro “N”, identificado como estudiante de la UAEM y cercano al circulo de amigos de Kimberly Joselin Ramos, se encuentra detenido tras la desaparición de la joven.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, hay indicios suficientes para señalar su presunta participación en la desaparición.

Por lo que actualmente permanece en prisión preventiva en espera de resolver su situación jurídica.