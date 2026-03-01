La Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de Jared Alejandro “N”, señalado como presunto responsable de la desaparición de Kimberly Joselyn, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven fue reportada como desaparecida el 21 de febrero de 2026 y, aunque ya se obtuvo una orden de aprehensión contra el sospechoso, las autoridades recalcaron que la prioridad sigue siendo localizar a Kimberly Joselyn Ramos, de 18 años de edad.

Kimberly Joselyn, alumna de la UAEM desaparecida en Morelos (Especial)

Tras comparecer ante el juez de control, el detenido quedó bajo prisión preventiva mientras se define su situación jurídica.

Detienen a presunto responsable de la desaparición de Kimberly Joselyn

El 28 de febrero de 2026, la FGE de Morelos informó que tras reportarse la desaparición de la estudiante Kimberly Joselyn y tras la investigación de las autoridades, se detuvo a un presunto implicado en los hechos.

Tras la orden de aprehensión obtenida y con trabajo de agentes del Ministerio Público (MP) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se detuvo a Jared Alejandro “N”.

Fiscalía informa la detención de sospechoso en Morelos por desaparición de Kimberly Joselyn. (@Fiscalia_Mor)

Según la información proporcionada, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, tuvo los indicios suficientes para señalar a Jared Alejandro “N” de presunta participación en la desaparición de Kimberly Joselyn el 21 de febrero.

Por otra parte, la FGE informó que pese a la detención del posible implicado, la búsqueda de Kimberly Joselyn sigue.

Sospechoso de la desaparición de Kimberly Joselyn se queda en prisión preventiva

Jared Alejandro “N” compareció ante el juez de control hoy 1 de marzo, siendo que este dictó prisión preventiva por la desaparición de Kimberly Joselyn.

Tras las pruebas mostradas por el MP, el sospechoso deberá permanecer en prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica. Mientras que sus abogados solicitaron la ampliación del término constitucional, en busca de que no sea vinculado a proceso.