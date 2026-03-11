Una vez más, Fernando Blumenkron, Fiscal de Morelos, descarta la existencia de un vínculo entre los feminicidios de Karol Toledo y Kimberly Joselin Ramos, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El Fiscal de Morelos indica que aunque existen coincidencias, las alumnas de la UAEM pertenecían a campus diferentes; Kimberly Joselin Ramos de Chamilpa y Karol Toledo de Mazatepec.

Mientras que hay un detenido por la desaparición y el feminicidio de Kimberly, en una investigación paralela, se descubrió que Karol fue amenaza previo a su muerte.

“Nosotros estamos investigando, tenemos varias líneas de investigación. Hay una amenaza que se publicó en redes sociales, la estamos contemplando para la ivestgación, pero no descartamos ninguna otra cuestión” Fernando Blumenkron, Fiscal de Morelos

📹Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca pic.twitter.com/ra3WO31Vgb — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) March 11, 2026

Cabe mencionar que hasta el momento no hay ninguna persona detenida sobre el caso de Karol Toledo, quien desapareció el pasado 2 de marzo tras realizar un examen en el campus de Mazatepec, de la UAEM.

Por el caso de Kimberly Joselin Ramos, hay un detenido, quien ya fue vinculado a proceso por su desaparición y está en espera de una nueva audiencia de vinculación a proceso por feminicidio.

Estudiantes de la UAEM marchan para exigir justicia por los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo

Estudiantes de la UAEM volvieron a manifestarse en calles de Morelos para exigir a las autoridades una investigación exhaustiva y precisa sobre los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo.

Así como exigir a autoridades estatales, federales y estudiantes complementen y refuercen las medidas de seguridad alrededor de la UAEM, a fin de garantizar el bienestar de los jóvenes, docentes y personal.

Este miércoles 11 de marzo, el cuerpo estudiantil se reunió a las 8:30 A.M. Poco antes de las 10 horas inició la marcha sobre la avenida Domingo Diez rumbo al centro de Cuernavaca.

Un segundo contingente los esperaba a la altura del 21 Batallón de Infantería. A diferencia de días anteriores, los manifestantes redujeron notoriamente.

🟣 Estudiantes de la UAEM marchan para exigir justicia por los feminicidios de Kimberly y Karol.



Avanzan sobre Av. Plan de Ayala rumbo al centro de Cuernavaca.



📹. @SolDeCuernavaca pic.twitter.com/GfexQC6aWH — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

Con información de Grupo Fórmula y El Sol de Cuernavaca