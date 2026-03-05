Karol Toledo, la estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana de Morelos (UAEM), fue encontrada muerta en el municipio indígena de Coatetelco, según se informó el 5 de marzo de 2026.

La comunidad de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, subsedes Miacatlán y Tetecala, lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera y estudiante Karla Toledo Superiores de Mazatepec

La muerte de Karol Toledo, reportada como desaparecida el 2 de marzo de 2026, fue confirmada por la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec a través de rede sociales.

La alumna de 18 años fue vista por última vez en el municipio de Mazatepec; aunque autoridades no han dado información sobre el hecho, reportes refieren que el cuerpo de la joven habría sido hallado con huellas de violencia.

UAEM confirma desaparición de Karol Toledo, estudiante en Mazatepec (Fiscalía de Morelos)

