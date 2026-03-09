Familiares y contingentes protestan por feminicidios de Kimberly Joselyn Ramos y Karol Toledo Gómez, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en marcha del 8 de marzo.
Kimberly y Karol desaparecieron con 11 días de diferencia en Morelos y ambas fueron víctimas de feminicidio.
Familiares y compañeras de las víctimas llevan 7 días manifestándose para exigir justicia.
Protestan por feminicidios de Kimberly y Karol en marcha del 8 de marzo
Contingentes se dieron cita en diversos puntos de Morelos para manifestarse por los feminicidios de Kimberly y Karol para exigir justicia.
El contingente formó parte de la Marcha del 8 de marzo, el cual tuvo su punto de encuentro en la glorieta de Tlaltenango en Morelos.
Los manifestantes recorrieron diversas calles de Morelos y la marcha duró más de 5 horas.
Autoridades señalaron que hubo saldo blanco, pero se registraron algunas pintas e incendios menores provocados por bombas molotov.
Kimberly y Karol desaparecieron con 11 días de diferencia en Morelos
El cuerpo de Kimberly Joselyn Ramos fue localizado el 2 de marzo tras ser reportada como desaparecida el 20 de febrero en Morelos.
Karol Toledo Gómez fue reportada como desaparecida el 2 de marzo y localizaron su cuerpo el 6 de marzo de 2026.
Ambas jóvenes estudiaban en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Por el caso de feminicidio de Kimberly Joselyn Ramos se detuvo a Jared Alejandro ‘N’ y fue vinculado a proceso el pasado 6 de marzo.
Mientras que en el caso de Karol no se han reportado detenidos.