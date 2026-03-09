Familiares y contingentes protestan por feminicidios de Kimberly Joselyn Ramos y Karol Toledo Gómez, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en marcha del 8 de marzo.

Kimberly y Karol desaparecieron con 11 días de diferencia en Morelos y ambas fueron víctimas de feminicidio.

Familiares y compañeras de las víctimas llevan 7 días manifestándose para exigir justicia.

Contingentes se dieron cita en diversos puntos de Morelos para manifestarse por los feminicidios de Kimberly y Karol para exigir justicia.

El contingente formó parte de la Marcha del 8 de marzo, el cual tuvo su punto de encuentro en la glorieta de Tlaltenango en Morelos.

🟣 EN CDMX EXIGEN TAMBIÉN JUSTICIA PARA KIMBERLY Y KAROL



En el marco del 8 de marzo, una manifestante en la Ciudad de México portó una pancarta con los rostros de Kimberly y Karol, jóvenes víctimas de feminicidio estudiantes de la UAEM de Cuernavaca y Mazatepec pic.twitter.com/0ke26efoUo — Identidad Morelos C. (@IdentidadMorCom) March 8, 2026

Los manifestantes recorrieron diversas calles de Morelos y la marcha duró más de 5 horas.

Autoridades señalaron que hubo saldo blanco, pero se registraron algunas pintas e incendios menores provocados por bombas molotov.

🔥 8M en #Cuernavaca



​Estudiantes superan cercos y prenden fuego en el Palacio de Gobierno. Entre pintas y cristales rotos, la rabia por Kimberly y Karol desborda la seguridad. ¡Máxima tensión en el centro! 🏛️⚠️



​#8M2026 #Justicia #Morelos #NiUnaMenos ⚖️🧤 pic.twitter.com/GuJaCTFUWa — El Regional (@regionalmorelos) March 8, 2026

El cuerpo de Kimberly Joselyn Ramos fue localizado el 2 de marzo tras ser reportada como desaparecida el 20 de febrero en Morelos.

Karol Toledo Gómez fue reportada como desaparecida el 2 de marzo y localizaron su cuerpo el 6 de marzo de 2026.

Ambas jóvenes estudiaban en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Por el caso de feminicidio de Kimberly Joselyn Ramos se detuvo a Jared Alejandro ‘N’ y fue vinculado a proceso el pasado 6 de marzo.

Mientras que en el caso de Karol no se han reportado detenidos.